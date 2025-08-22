Cum congelăm corect ciupercile și usturoiul. Așa le vei păstra toată aroma

Congelarea legumelor economisește timp prețios în bucătărie, iar dacă sunt congelate cât încă mai sunt proaspete, ele își vor păstra substanțele nutritive. Prin congelare, mai este un avantaj, și anume, acela de a reduce risipa alimentară.

Pentru a beneficia de valoarea nutritivă a legumelor, este bine să le congelezi la scurt timp după ce au fost culese sau cumpărate. Astfel, substanțele nutritive vor rămâne înmagazinate în interiorul acestora, fapt care înseamnă că, în momentul decongelării, te vei putea bucura de o masa bogată în vitamine și fibre.

Puțini oameni știu însă că și ciupercile, și usturoiul se pot congela.

Pentru a se păstra savuroase, trebuie să congelezi ciupercile înainte de a da semne de putrefacție. Există două moduri de a congela ciupercile: fierte sau la aburi. Ciupercile fierte la aburi vor rezista mai mult în congelator, însă nu sunt la fel de convenabile de folosit, întrucât ciupercile fierte îți vor economisi puțin timp suplimentar în timpul pregătirii mesei.

Spală bine ciupercile și curăță-le de bucățile lemnoase sau de tulpinile pe care nu le folosești. Usucă-le bine apoi. Taie ciupercile în bucăți uniforme sau le poți lăsa întregi, dacă sunt suficient de mici. Ciupercile se rumenesc puțin în ulei neutru până ce tigaia se usucă și ciupercile sunt fragede. Se lasă să se răcească.

Dacă le prepari la abur, ciupercile se lasă la înmuiat într-un bol cu apă rece și cu o lingură de zeamă de lămâie. Se pun la aparatul de gătit la abur pentru 3-5 minute, după care se introduc într-o baie de gheață pentru câteva minute. Apoi, ele se strecoară și se usucă cât mai bine cu un prosop. Se dau apoi la congelator după aceeași metodă. Ciupercile congelate rezistă până la 9-12 luni.

Deși mai puțin obișnuită, congelarea usturoiului se face pentru a-i păstra aroma. Se poate congela usturoiul tocat în cuburi de gheațp cu apă sau ulei de măsline, sau se pot congela boabe întregi de usturoi, puse într-o tavă ca să nu se lipească, apoi transferate în pungi pentru congelator. Usturoiul congelat își va păstra însă mai bine aroma, dacă este învelit în 2-3 straturi de folie alimentară, înainte de a fi pus în congelator.

