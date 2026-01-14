Prima pagină » Actualitate » Cum debutează răceala și la ce simptom să fii atent

Cum debutează răceala și la ce simptom să fii atent

Sezonul gripal actual se conturează drept unul deosebit de agresiv. Deși gripa este adesea tratată superficial, realitatea medicală arată că virusul poate să provoace complicații serioase, inclusiv la persoanele altfel sănătoase.

Un element îngrijorător este faptul că infecțiile sunt frecvente în rândul copiilor și adulților tineri, dar specialiștii avertizează că, pe măsură ce sezonul avansează, adulții vârstnici vor reprezenta o proporție tot mai mare dintre cazurile severe.

Care sunt primele simptome ale gripei și cum se diferențiază de o răceală

Gripa debutează brusc și intens, un aspect care o diferențiază clar de o răceală comună. Majoritatea pacienților pot indica cu precizie momentul apariției simptomelor. Printre ele se numără:

  • febra apărută rapid;
  • durerile de cap și musculare pronunțate;
  • frisoanele;
  • starea accentuată de oboseală;
  • simptome respiratorii precum tusea, rinoreea sau durerea în gât.

La copii, tabloul clinic poate fi diferit. Sunt frecvente manifestările digestive precum dureri abdominale, greață, vărsături sau refuzul alimentației, care pot induce în eroare părinții și întârzia diagnosticul corect. Deși simptomele gripei se suprapun parțial cu cele ale altor virusuri respiratorii, severitatea și debutul rapid sunt indicii importante. Totuși, fără testare specifică, diferențierea certă între gripă, COVID-19 sau alte infecții rămâne dificilă.

Ce trebuie să faci atunci când apar simptomele

Contactarea rapidă a medicului este esențială atunci când apar primele simptome. Există antivirale care pot reduce durata și severitatea bolii, însă sunt eficiente dacă sunt administrate în primele 48 de ore de la debut.

Anumite semnale impun evaluare medicală imediată:

  • reapariția febrei după o ameliorare aparentă, posibil indicator al unei infecții bacteriene secundare;
  • semne de deshidratare, precum amețeala, urinarea rară sau senzația de slăbiciune accentuată.

