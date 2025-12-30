Cum este aşteptat Călin Georgescu la poliţia din Buftea. Fanii scandează: „Bolojan, demisia! Să plece hoţii, să vină patrioţii!”

Marţi, fostul prezidenţiabil Călin Georgescu se prezintă din nou în faţa oamenilor legii din Buftea, din Ilfov.

UPDATE „Justiţie, nu corupţie!” strigă cei adunaţi în faţa Poliţiei Buftea.

UPDATE Se aud huiduieli din mijlocul celor prezenţi să-l întâmpine.

UPDATE Călin Georgescu a ajuns la Poliţia Buftea, înconjurat de aceleaşi gărzi de corp.

UPDATE Simpatizanţii lui Călin Georgescu strigă „Bolojan, demisia!”

Mai mulți simpatizanţi din toate colțurile țării și din diaspora au venit să-l susţină pe fostul candidat de la prezidenţialele din 2024.

Călin Georgescu va semna pentru controlul judiciar şi este aşteptat să transmită fanilor săi un mesaj de Anul Nou.

Fostul prezidenţiabil este acuzat oficial de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și alte acuzații precum iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

