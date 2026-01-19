Cum explică oamenii lui Nicușor Dan lipsa lui de la Davos. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca: mesajul domniei sale către români este “nu umblu teleleu prin lume”

Consilierul prezidenţial pentru securitate a transmis un mesaj, în numele lui Nicuşor Dan, pentru românii care încă se întreabă de ce preşedintele nu merge la DAVOS (Forumul Economic Mondial). Răspunsul acestuia nu poate fi catalogat chiar un model de eleganţă şi diplomaţie, obţinute la cele mai înalte şcoli europene.

După ce românii au avut un preşedinte precum Klaus Iohannis de se ducea peste tot, mai ales în vacanţă, a venit timpul ca aceştia să aibă unul, precum Nicuşor Dan, care nu se duce nicăieri, nici măcar la unele dintre cele mai importante evenimente organizate la nivel mondial.

România va fi reprezentată la cel mai important forum economic mondial de o delegaţie compusă din ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

„Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară” a transmis consilierul Marius Lazurca din partea lui Nicuşor Dan, celor de la Antena 3 CNN, atunci când a fost întrebat de ce preşedintele nu participă la eveniment.

Consilierul prezidenţial a explicat că declaraţia preşedintelui a fost făcută în contextul unei agende aflată „sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor”.

”Faptul că România este reprezentată la Davos, la nivel înalt, este deja o parte din răspunsul pe care am să vi-l dau. Nu e neobişnuit ca statele să fie reprezentate la acest eveniment de către miniştrii lor de externe. În al doilea rând, decizia preşedintelui este uşor de înţeles şi o să o explic foarte concis. Agenda preşedintelui, oricărui preşedinte, este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor. Principalul exerciţiu pe care trebuie să-l facă orice şef de stat este să prioritizeze crizele, urgenţele şi evenimentele care se bulucesc pe agenda domniei sale”, a afirmat Marius Lazurca.

Lazurca a încercat să explice că nu i-a fost uşor să-l convingă pe Nicuşor Dan să se răzgândească, însă fără rezultat.

”În momentul în care această decizie a fost luată, trebuie să vă spun că ea a fost luată nu uşor şi în urma unor discuţii aprofundate şi adesea în contradictoriu cu privire la oportunitatea prezenţiei domniei sale la Davos. Până la urmă preşedintele a decis să rămână în ţară. Mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos». Aşadar, dacă e cineva de blamat, eu sunt acela”, mai spune Lazurca.

Cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos se va desfăşura în perioada 19-23 ianuarie, în Elveţia şi va avea ca temă centrală susţinerea dialogului „pe fondul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente”.

Pe agenda evenimentului se vor mai afla teme precum cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creştere, investiţiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovaţiei, creşterea prosperităţii globale.

