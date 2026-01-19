Prima pagină » Actualitate » Cum explică oamenii lui Nicușor Dan lipsa lui de la Davos. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca: mesajul domniei sale către români este “nu umblu teleleu prin lume”

Cum explică oamenii lui Nicușor Dan lipsa lui de la Davos. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca: mesajul domniei sale către români este “nu umblu teleleu prin lume”

Luiza Dobrescu
19 ian. 2026, 08:55, Actualitate
Cum explică oamenii lui Nicușor Dan lipsa lui de la Davos. Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca: mesajul domniei sale către români este “nu umblu teleleu prin lume”

Consilierul prezidenţial pentru securitate a transmis un mesaj, în numele lui Nicuşor Dan, pentru românii care încă se întreabă de ce preşedintele nu merge la DAVOS (Forumul Economic Mondial). Răspunsul acestuia nu poate fi catalogat chiar un model de eleganţă şi diplomaţie, obţinute la cele mai înalte şcoli europene.

După ce românii au avut un preşedinte precum Klaus Iohannis de se ducea peste tot, mai ales în vacanţă, a venit timpul ca aceştia să aibă unul, precum Nicuşor Dan, care nu se duce nicăieri, nici măcar la unele dintre cele mai importante evenimente organizate la nivel mondial.

România va fi reprezentată la cel mai important forum economic mondial de o delegaţie compusă din ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

„Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară” a transmis consilierul Marius Lazurca din partea lui Nicuşor Dan, celor de la Antena 3 CNN, atunci când a fost întrebat de ce preşedintele nu participă la eveniment.

Consilierul prezidenţial a explicat că declaraţia preşedintelui a fost făcută în contextul unei agende aflată „sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor”.

”Faptul că România este reprezentată la Davos, la nivel înalt, este deja o parte din răspunsul pe care am să vi-l dau. Nu e neobişnuit ca statele să fie reprezentate la acest eveniment de către miniştrii lor de externe. În al doilea rând, decizia preşedintelui este uşor de înţeles şi o să o explic foarte concis.

Agenda preşedintelui, oricărui preşedinte, este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor. Principalul exerciţiu pe care trebuie să-l facă orice şef de stat este să prioritizeze crizele, urgenţele şi evenimentele care se bulucesc pe agenda domniei sale”, a afirmat Marius Lazurca.

Lazurca a încercat să explice că nu i-a fost uşor să-l convingă pe Nicuşor Dan să se răzgândească, însă fără rezultat.

”În momentul în care această decizie a fost luată, trebuie să vă spun că ea a fost luată nu uşor şi în urma unor discuţii aprofundate şi adesea în contradictoriu cu privire la oportunitatea prezenţiei domniei sale la Davos.

Până la urmă preşedintele a decis să rămână în ţară. Mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos». Aşadar, dacă e cineva de blamat, eu sunt acela”, mai spune Lazurca. 

Cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos se va desfăşura în perioada 19-23 ianuarie, în Elveţia şi va avea ca temă centrală susţinerea dialogului „pe fondul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente”.

Pe agenda evenimentului se vor mai afla teme precum  cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creştere, investiţiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovaţiei, creşterea prosperităţii globale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cine merge la Forumul Economic Mondial de la Davos în lipsa lui Nicușor Dan. MAE anunță delegația României

Aliații G7 ai Ucrainei vor face presiuni asupra lui Donald Trump în discuțiile critice de la Davos

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă
10:54
Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă
IMOBILIARE Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
10:30
Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
ULTIMA ORĂ Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
10:00
Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
DECIZIE Bărbatul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Câți ani de închisoare riscă agresorul
09:55
Bărbatul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Câți ani de închisoare riscă agresorul
SCANDALOS Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze
09:34
Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Benzina și motorina sunt mai scumpe în România decât în Spania sau Austria
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este semnalul „Wow!”?
NEWS ALERT Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
10:21
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
LIVE 🚨 Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
10:11
🚨 Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
COMUNICAT “Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele
10:00
“Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele
ANALIZA de 10 Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
10:00
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
EXTERNE Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
09:44
Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
EXTERNE Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”
09:20
Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe