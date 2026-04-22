Premierul Ilie Bolojan tocmai a ieşit de la consultările cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Cei doi au declarat că sunt hotărâţi să meargă mai departe împreună şi să asigure o guvernare coerentă.

După ce s-a asigurat va merge la consultări la preşdintele Nicuşor Dan, imediat

„Indiferent ce se întâmplă mâine-poimâine, guvernarea trebuie să mearg mai departe. Noi rămânem în formula de guvernare Încercăm să ne facem treaba cât de bine se poate în condiţiile se poate. Important ar fi ca pe termen mediu, lung, să se găsească o soluţie pentru a asigura un guvern majoritar. Nu vorbesc de stabilitate, că e un termen mult prea uzat”, a spus Hunor.

Premierul Bolojan a spus că se încearcă asigurarea funcţionării actului de guvernare pe cât posibil şi în condiţii normale.

„Am convenit ca în această situaţie să înclocuim cîât s epote derepede cu titularii portofoliilor care rămân, astfel Să susţinem proiectele care sunt imprtante pe agenda guvernamentală: PNRR, şcoli, autostrăzi, spitale. Încercâm să asigurăm funcţionarea în condiţii normale, pe cât posibil, a Guvernului”, a transmis Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

