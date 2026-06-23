Prima pagină » Actualitate » Cum golești memoria cache a WhatsApp pentru a elibera mai mult spațiu pe telefon

Cum golești memoria cache a WhatsApp pentru a elibera mai mult spațiu pe telefon

Cum golești memoria cache a WhatsApp pentru a elibera mai mult spațiu pe telefon
sursa foto: Envato
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Memoria cache este un tip de stocare temporară pe care aplicațiile o folosesc pentru a rula mai rapid, scrie El Economista.

Dacă există o aplicație pe care o deschidem și o folosim zilnic, aceasta este WhatsApp. A devenit principala modalitate de a comunica cu lumea. Prin utilizarea zilnică, această aplicație (ca multe altele) acumulează date temporare care, în timp, pot încetini dispozitivul și pot ocupa un spațiu considerabil. Acest lucru este vizibil mai ales pe platforma Meta datorită volumului mare de fișiere multimedia schimbate. Acestea sunt cunoscute sub numele de date memorate în cache.

Ce este memoria cache a WhatsApp?

Memoria cache este un tip de stocare temporară pe care aplicația o folosește pentru a salva rapid informațiile despre care consideră că va avea nevoie din nou. Aceasta include miniaturi de fotografii și videoclipuri, fișiere descărcate parțial și alte date care ajută WhatsApp să se încarce mai rapid și să ruleze mai eficient. De exemplu, când deschizi un chat, imaginile recente apar aproape instantaneu, deoarece o copie cu rezoluție mică (memoria cache) este deja salvată.

Deși funcția sa este de a îmbunătăți performanța, memoria cache devine o problemă atunci când se acumulează necontrolat, devenind spațiu ocupat de informații învechite sau inutile, care pot cauza încetinirea sau blocarea aplicației.

Cum să ștergi memoria cache WhatsApp (fără a pierde conversațiile)

Ștergerea memoriei cache este un proces sigur care nu șterge conversațiile, fotografiile, videoclipurile sau documentele permanente. Elimină doar fișierele temporare.

Pe dispozitivele Android:

  • Deschide aplicația Setări a telefonului.
  • Găsește secțiunea Aplicații (sau Manager aplicații).
  • Găsește și selectează WhatsApp în listă.
  • Atinge Stocare și memorie cache (sau pur și simplu „Stocare”).
  • Selectează opțiunea Șterge memoria cache. Ai grijă să nu o confundai cu „Șterge datele” sau „Șterge spațiul de stocare”, deoarece
  • acestea vor șterge conversațiile tale.

Pe dispozitivele iPhone (iOS):

Spre deosebire de Android, iOS nu îți permite să ștergi direct memoria cache a unei aplicații. Cu toate acestea, există două alternative pentru a elibera spațiu echivalent:

  • Gestionează spațiul de stocare media în WhatsApp:
  • Accesează Setări în WhatsApp.
  • Atinge Stocare și date, apoi Gestionează spațiul de stocare.

Aici poți revizui și șterge fișiere mari sau redirecționate frecvent sau poți șterge fișiere media din anumite conversații. Există o altă opțiune, deși mai radicală, care constă în dezinstalarea și reinstalarea aplicației WhatsApp, deoarece aceasta șterge aplicația și memoria cache a acesteia. Cu toate acestea, este important să faci o copie de rezervă în prealabil pentru a nu pierde conversațiile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Elena Lasconi, soluția pentru ieșirea din criza politică: „Aș aduce AUR la guvernare / Aș face guvern PNL-USR-AUR/ Aș izola PSD”
16:20
Elena Lasconi, soluția pentru ieșirea din criza politică: „Aș aduce AUR la guvernare / Aș face guvern PNL-USR-AUR/ Aș izola PSD”
EXCLUSIV Elena Lasconi: „Îl felicit pe George Simion pentru rezultatul de aseară”
16:08
Elena Lasconi: „Îl felicit pe George Simion pentru rezultatul de aseară”
EXCLUSIV Elena Lasconi dezvăluie ce a lovit-o cel mai mult în campania de la prezidențiale: „E dureros să afli că ai fost proastă, țață, drogată, că am lucrat la SRI! / Nu sunt o proastă/ Am luptat cu viața”
15:47
Elena Lasconi dezvăluie ce a lovit-o cel mai mult în campania de la prezidențiale: „E dureros să afli că ai fost proastă, țață, drogată, că am lucrat la SRI! / Nu sunt o proastă/ Am luptat cu viața”
EXCLUSIV Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan pentru nominalizările celor 2 premieri: „Se numește țeapă”
15:28
Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan pentru nominalizările celor 2 premieri: „Se numește țeapă”
METEO Risc de inundații în vestul, centrul și sudul țării. Lista județelor afectate
14:36
Risc de inundații în vestul, centrul și sudul țării. Lista județelor afectate
MARIUS TUCĂ SHOW Petrișor Peiu comentează întâlnirea dintre George Simion și Veștea. A știut Nicușor Dan?
11:30
Petrișor Peiu comentează întâlnirea dintre George Simion și Veștea. A știut Nicușor Dan?
Mediafax
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Miza de 60 de miliarde de euro: România înfruntă Germania și Franța pentru noul buget UE. Ce șanse avem
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Click
Raluca Zenga, apariție spectaculoasă în costum de baie la 44 de ani. Cum reușește să aibă un abdomen perfect tonifiat: „Există și o doză substanțială de vanitate”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Ce se întâmplă doctore
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Unde declanșează schimbările climatice cele mai multe extincții?
FLASH NEWS Elena Lasconi susține că, dacă se organizează alegeri anticipate, AUR ar putea obține 70-80% din voturi
16:24
Elena Lasconi susține că, dacă se organizează alegeri anticipate, AUR ar putea obține 70-80% din voturi
FLASH NEWS Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan două variante de guvern minoritar și o formulă cu o majoritate „foarte, foarte subţire”
16:16
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan două variante de guvern minoritar și o formulă cu o majoritate „foarte, foarte subţire”
FLASH NEWS Victor Ponta, prim-ministru. Cine îl propune și ce șanse are să alcătuiască viitorul guvern
16:14
Victor Ponta, prim-ministru. Cine îl propune și ce șanse are să alcătuiască viitorul guvern
FLASH NEWS Keir Starmer vrea să finalizeze planul de investiții în apărare înainte de plecare și promite „rezolvarea problemelor dificile” la final de mandat
16:12
Keir Starmer vrea să finalizeze planul de investiții în apărare înainte de plecare și promite „rezolvarea problemelor dificile” la final de mandat
FLASH NEWS Alexandru Nazare anunță că România a încasat încă 2,25 de miliarde de euro din PNRR. „Următoarea etapă este decisivă”
15:56
Alexandru Nazare anunță că România a încasat încă 2,25 de miliarde de euro din PNRR. „Următoarea etapă este decisivă”
FLASH NEWS USR nu va susține un guvern din care face parte PSD. Dominic Fritz: „Nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă”
15:36
USR nu va susține un guvern din care face parte PSD. Dominic Fritz: „Nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe