Cum golești memoria cache a WhatsApp pentru a elibera mai mult spațiu pe telefon

Memoria cache este un tip de stocare temporară pe care aplicațiile o folosesc pentru a rula mai rapid, scrie El Economista.

Dacă există o aplicație pe care o deschidem și o folosim zilnic, aceasta este WhatsApp. A devenit principala modalitate de a comunica cu lumea. Prin utilizarea zilnică, această aplicație (ca multe altele) acumulează date temporare care, în timp, pot încetini dispozitivul și pot ocupa un spațiu considerabil. Acest lucru este vizibil mai ales pe platforma Meta datorită volumului mare de fișiere multimedia schimbate. Acestea sunt cunoscute sub numele de date memorate în cache.

Ce este memoria cache a WhatsApp?

Memoria cache este un tip de stocare temporară pe care aplicația o folosește pentru a salva rapid informațiile despre care consideră că va avea nevoie din nou. Aceasta include miniaturi de fotografii și videoclipuri, fișiere descărcate parțial și alte date care ajută WhatsApp să se încarce mai rapid și să ruleze mai eficient. De exemplu, când deschizi un chat, imaginile recente apar aproape instantaneu, deoarece o copie cu rezoluție mică (memoria cache) este deja salvată.

Deși funcția sa este de a îmbunătăți performanța, memoria cache devine o problemă atunci când se acumulează necontrolat, devenind spațiu ocupat de informații învechite sau inutile, care pot cauza încetinirea sau blocarea aplicației.

Cum să ștergi memoria cache WhatsApp (fără a pierde conversațiile)

Ștergerea memoriei cache este un proces sigur care nu șterge conversațiile, fotografiile, videoclipurile sau documentele permanente. Elimină doar fișierele temporare.

Pe dispozitivele Android:

Deschide aplicația Setări a telefonului.

Găsește secțiunea Aplicații (sau Manager aplicații).

Găsește și selectează WhatsApp în listă.

Atinge Stocare și memorie cache (sau pur și simplu „Stocare”).

Selectează opțiunea Șterge memoria cache. Ai grijă să nu o confundai cu „Șterge datele” sau „Șterge spațiul de stocare”, deoarece

acestea vor șterge conversațiile tale.

Pe dispozitivele iPhone (iOS):

Spre deosebire de Android, iOS nu îți permite să ștergi direct memoria cache a unei aplicații. Cu toate acestea, există două alternative pentru a elibera spațiu echivalent:

Gestionează spațiul de stocare media în WhatsApp:

Accesează Setări în WhatsApp.

Atinge Stocare și date, apoi Gestionează spațiul de stocare.

Aici poți revizui și șterge fișiere mari sau redirecționate frecvent sau poți șterge fișiere media din anumite conversații. Există o altă opțiune, deși mai radicală, care constă în dezinstalarea și reinstalarea aplicației WhatsApp, deoarece aceasta șterge aplicația și memoria cache a acesteia. Cu toate acestea, este important să faci o copie de rezervă în prealabil pentru a nu pierde conversațiile.