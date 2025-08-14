Cum i-ar scuti BOLOJAN pe judecătorii CCR de tăierea pensiilor speciale. Ce prevede proiectul de lege

Noul proiectul de lege propus de Guvern, prin care se modifică pensiile speciale ale magistraților, îi exclude judecatorii CCR, transmite site-ul Lumea Justiției. Documentul prevede că judecatorii și procurorii se vor pensiona la 65 de ani, cu 35 ani vechime în muncă și cu o pensie de cel mult 70% din venitul net. Pe de altă parte, judecatorii CCR rămân neafectați de noile modificări și își păstrează pensia de 80% din indemnizație și venituri și se pot retrage din activitate cu o vechime de 25 ani.

Proiectul de lege, propus de guvernul Bolojan, prin care se modifică pensia magistraților și vârsta de pensionare, îi exclude pe judecătorii CCR, ceea ce ar putea indica o posibilă „înțelegere” cu instituția condusă de Simina Tănăsescu, pentru ca proiectul să fie aprobat de Curtea Constituțională a României.

Dacă în actuala lege [ 303/2022] privind statutul judecătorilor și al procurorilor, prevederile referitoare la pensiile de serviciu vizează inclusiv judecătorii de la Curtea Constituțională, noul proiect exclude această categorie, rămânând doar magistrații-asistenți de la CCR.

Potrivit noului proiect de lege, inițiat Guvernul condus de Ilie Bolojan, judecătorii și procurorii se vor pensiona la 65 de ani, cu 35 ani vechime în munca, dintre care 25 ani vechime în magistratură, și cu pensie de cel mult 70% din venitul net, judecătorii CCR rămân, însă, cu o pensie de 80% din indemnizație și venituri (brute, nu nete ca în cazul judecătorilor și procurorilor) și cu o vechime de 25 ani necesară pensionării. Vechime care se atinge și chiar se depășeste automat odată cu numirea la CCR, având în vedere că pentru a deveni judecător la Curtea Constituțională este nevoie de o vechime de 18 ani în activitate juridică, la care se adaugă cei 9 ani de mandat.

Judecatorii CCR își păstrează privilegiile și vor ieși la pensie în baza art. 71 din Legea 47/1992 care stabilește ca:

“Judecătorii Curții Constituționale cu o vechime în activitatea juridica sau în învățământul juridic superior de cel puțin 25 de ani, indiferent de vârstă și de data pensionarii, beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu egala cu 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizația de încadrare bruta lunara și sporurile avute.

Pentru fiecare an care depășește vechimea menționată, la cuantumul pensiei se adaugă cate 1% din baza de calcul, fară a o putea depăși. Pensia astfel stabilita se actualizează în raport cu indemnizația de încadrare bruta lunara și sporurile aferente ale judecătorilor Curții Constituționale. Pensia de serviciu se recalculează, la cerere, prin adăugarea vechimii dobândite în funcția de judecător după data stabilirii acesteia”.

Noul proiect de lege privind pensiile speciale exclude judecătorii CCR

Iată proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, așa cum a fost formulat de guvernul Bolojan.

“Art. I. – Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1102 din 16 noiembrie 2022, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al art. 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv magistratii-asistenti de la Curtea Constitutionala, precum si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 221 alin. (1), cu o vechime totala in munca de cel putin 35 de ani, dintre care cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii, se pot pensiona la implinirea varstei standard de pensionare prevazuta de legislatia care reglementeaza sistemul public de pensii si pot beneficia de o pensie de serviciu in cuantum de 55% din baza de calcul reprezentata de media indemnizatiilor de incadrare brute lunare si a sporurilor pentru care au fost retinute contributii de asigurare sociala realizate in ultimele 60 de luni de activitate inainte de data pensionarii. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.

2. Alineatul (3) al art. 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) De pensia de serviciu beneficiaza, la implinirea varstei standard de pensionare prevazuta de legislatia care reglementeaza sistemul public de pensii, judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv magistratii-asistenti de la Curtea Constitutionala, precum si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 221 alin. (1) cu o vechime totala in munca de cel putin 35 de ani, dintre care intre 20 si 25 de ani realizata numai in aceste functii. in acest caz cuantumul pensiei este micsorat cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseste din vechimea de 25 de ani in aceste functii. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.

3. La art. 211 dupa alineatul (3), se introduce un nou alineat, alin. (31),cu urmatorul cuprins:

(31) Persoanele care au o vechime de cel putin 35 de ani realizata numai in functiile enumerate la alin. (1) se pot pensiona indiferent de varsta, in acest caz cuantumul pensiei fiind micsorat cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseste pana la implinirea varstei standard de pensionare. Cuantumul pensiei de serviciu astfel stabilit este recalculat anual, prin raportare la perioada de timp ramasa la momentul recalcularii pana la implinirea varstei standard de pensionare.

4. Alineatul (4) al art. 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Persoanele care au o vechime totala in munca de cel putin 35 de ani, dintre care cel putin 25 de ani realizata numai in functiile enumerate la alin. (1) se pot pensiona la implinirea varstei standard de pensionare prevazuta de legislatia care reglementeaza sistemul public de pensii si pot beneficia de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au o alta ocupatie. In acest caz, pensia de serviciu este egala cu 55% din baza de calcul reprezentata de media indemnizatiilor de incadrare brute lunare si a sporurilor realizate in ultimele 60 de luni de activitate inainte de data eliberarii din functie, raportate la un judecator sau procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad profesional. De aceasta pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functie din motive neimputabile acestora. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net aferent venitului brut din ultima luna de activitate inainte de data eliberarii din functie, raportate la un judecator sau procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad profesional. Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute de prezentul alineat.

5. La art. 211 dupa alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins:

(41) In baza de calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontari, restituiri de drepturi salariale aferente altei perioade decat cea avuta in considerare la stabilirea dreptului de pensie, diurne sau oricare alte drepturi care nu au un caracter permanent sau pentru care nu au fost retinute contributii de asigurari sociale.

6. Alineatul (1) al art. 212 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Sotul supravietuitor al judecatorului sau procurorului are dreptul, la implinirea varstei standard de pensionare prevazuta de legislatia care reglementeaza sistemul public de pensii, la pensia de urmas in conditiile prevazute de aceasta legislatie, calculata din pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinatorul, actualizata, dupa caz.

Art. II – Legea nr. 282/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul II se abroga.

2. Articolul III se abroga.

3. Articolul IV se abroga.

4. Articolul V se abroga.

Art. III.- Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelorjudecatorestisi al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 685, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelorjudecatorestisi al parchetelor de pe langa acestea prevazut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica prevazut la art. 31, precum si tehnicienii criminalisti din cadrul parchetelor, cu o vechime totala in munca de cel putin 35 de ani, dintre care cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii, pot beneficia de pensie de serviciu la implinirea varstei standard de pensionare si vechimii totale in munca conform esalonarii prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege, in cuantum de 55% din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare realizate, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzatoare ultimelor 60 de luni consecutive de activitate inainte de data pensionarii. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.

2. La articolul 685, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins :

(2) De pensia de serviciu prevazuta la alin. (1) beneficiaza, la implinirea varstei standard de pensionare conform esalonarii prevazute in anexa, si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica, precum si tehnicienii criminalisti din cadrul parchetelor, cu o vechime totala in munca de cel putin 35 de ani, dintre care intre 20 si 25 de ani realizata numai in aceste functii. in acest caz cuantumul pensiei este micsorat cu 2% din baza de calcul prevazuta la alin. (1) pentru fiecare an care lipseste din vechimea in specialitate integrala.

3. La articolul 685 alineatul (7) va avea urmatorul cuprins :

(7) Persoanele care indeplinesc conditiile de varsta si de vechime prevazute la alin. (1) numai in functia de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, de personal de specialitate criminalistica si de personal care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica, precum si in cea de tehnician criminalist din cadrul parchetelor beneficiaza de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au avut sau au o alta ocupatie. in acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 55% din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare realizate, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzatoare ultimelor 60 de luni consecutive de activitate, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat in activitate in conditii identice de functie, vechime, grad sau treapta si nivel al instantei ori parchetului sau INEC unde a functionat solicitantul inaintea eliberarii din functia de personal auxiliar de specialitate. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net aferent venitului brut din ultima luna de activitate inainte de data eliberarii din functie, raportate la personalul auxiliar de specialitate aflat in activitate in conditii identice de functie, vechime, grad sau treapta si nivel al instantei ori parchetului sau INEC.

Art. IV. – La articolul 29 din Legea nr. 361/2023 privind personalul Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1095 din 5 decembrie 2023, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(2) Magistratii-asistentisi personalul de specialitate juridica asimilat acestora, cu o vechime totala in munca de cel putin 35 de ani, dintre care cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii, se pot pensiona la implinirea varstei standard de pensionare prevazuta de legislatia care reglementeaza sistemul public de pensii si pot beneficia de o pensie de serviciu in cuantum de 55% din baza de calcul reprezentata de media indemnizatiilor de incadrare brute lunare si a sporurilor permanente realizate in ultimele 60 de luni de activitate inainte de data pensionarii. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.

Prevederile art. 211 si 213 din Legea nr.303/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv dispozitiile tranzitorii ale art.V alin.(1)-(6) din prezenta lege se aplica in mod corespunzator.”

Art. V. – Dispozitii tranzitorii

(1) Persoanele prevazute la art. 211 din Legea nr. 303/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, la articolul 685 alin. (1) din Legea nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 29, alin. (2) din Legea nr. 361/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, carora le-au fost emise decizii de pensionare anterior datei de 1 octombrie 2025, se considera ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de pensia de serviciu in cuantumul stabilit prin aceste decizii potrivit reglementarilor in temeiul carora au fost emise.

(2) Persoanele prevazute la art. 211 din Legea nr. 303/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, la articolul 685 alin. (1) din Legea nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 361/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, carora le-au fost emise decizii de pensionare incepand cu data de 1 octombrie 2025 in baza unor cereri inregistrate la casele de pensii inainte de 1 octombrie 2025, precum si celor care indeplinesc conditiile de pensionare anterior datei de 1 octombrie 2025, indiferent de momentul la care vor inregistra cererile de pensionare la casele de pensii, se considera ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de pensia de serviciu in cuantumul stabilit prin dispozitiile in vigoare la momentul indeplinirii conditiilor de pensionare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru judecatorul, procurorul, magistratul-asistent de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv magistratul-asistent de la Curtea Constitutionala, precum si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 221 alin. (1) din aceeasi lege, aflat in functie la data de 1 octombrie 2025, la calculul vechimii de cel putin 25 de ani se poate lua in considerare, esalonat, in functie de data pensionarii, si o perioada maxima de 5 ani in care judecatorul, procurorul sau magistratul-asistent ori personalul de specialitate juridica prevazut la art. 221 alin. (1) din aceeasi lege a indeplinit functiile de judecator financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult, dupa cum urmeaza:

a) in perioada 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025, poate fi valorificata o vechime de cel mult 5 ani in aceste functii;

b) in perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026, poate fi valorificata o vechime de cel mult 4 ani in aceste functii;

c) in perioada 1 ianuarie 2027 – 31 decembrie 2027, poate fi valorificata o vechime de cel mult 3 ani in aceste functii;

d) in perioada 1 ianuarie 2028 – 31 decembrie 2028, poate fi valorificata o vechime de cel mult 2 ani in aceste functii;

e) in perioada 1 ianuarie 2029 – 31 decembrie 2029, poate fi valorificata o vechime de cel mult un an in aceste functii.

(4) Pentru judecatori, procurori, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv magistratii-asistenti de la Curtea Constitutionala, precum si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, care beneficiaza de pensii de serviciu stabilite in baza unor decizii de pensionare emise anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 282/2023 sau care au indeplinit conditiile de pensionare anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 282/2023, pentru fiecare an care depaseste vechimea de 25 de ani necesara pentru obtinerea pensiei de serviciu, cuantumul pensiei de serviciu se majoreaza cu cate 1%. Majorarea cuantumului pensiei de serviciu cu cate 1% nu se aplica pentru anii impliniti incepand cu data de 1 octombrie 2025 care depasesc vechimea de 25 de ani, insa fara a se pierde beneficiul majorarii cuantumului net pentru perioadele anterioare datei de 1 octombrie 2025.

(5) Prin exceptie de la dispozitiile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la dispozitiile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 361/2023 cu modificarile si completarile ulterioare si fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (1) si alin. (2) din prezentul articol, in intervalul 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2036 se instituie o crestere etapizata a varstei de pensionare pentru judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, magistratii-asistenti de la Curtea Constitutionala si personalul de specialitate juridica asimilat acestora, cu o vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii, dupa cum urmeaza:

a) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 47 ani si 8 luni indiferent de momentul la care aceasta are loc;

b) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 49 de ani indiferent de momentul implinirii acestei varste;

c) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2027 – 31 decembrie 2027 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 50 de ani si 6 luni indiferent de momentul implinirii acestei varste;

d) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2028 – 31 decembrie 2028 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 52 de ani indiferent de momentul implinirii acestei varste;

e) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2029 – 31 decembrie 2029 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 53 de ani si 6 luni indiferent de momentul implinirii acestei varste;

f) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2030 – 31 decembrie 2030 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 55 de ani indiferent de momentul implinirii acestei varste;

g) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2031 – 31 decembrie 2031 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 56 de ani si 6 luni indiferent de momentul implinirii acestei varste;

h) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2032 – 31 decembrie 2032 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 58 de ani indiferent de momentul implinirii acestei varste;

i) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2033 – 31 decembrie 2033 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 59 de ani si 6 luni indiferent de momentul implinirii acestei varste;

j) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2034 – 31 decembrie 2034 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 61 de ani, indiferent de momentul implinirii acestei varste, si conditia unei vechimi totale in munca de cel putin 31 de ani;

k) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2035 – 31 decembrie 2035 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 62 de ani si 6 luni, indiferent de momentul implinirii acestei varste, si conditia unei vechimi totale in munca de cel putin 32 de ani si 6 luni;

l) Persoanele care indeplinesc conditia de vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in aceste functii in intervalul 1 ianuarie 2036 – 31 decembrie 2036 se pot pensiona dupa implinirea varstei de 64 de ani indiferent de momentul implinirii acestei varste, cu conditia unei vechimi totale in munca de cel putin 34 de ani.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care au decizii de pensionare sau indeplinesc conditiile de pensionare anterior datei de 1 octombrie 2025, pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate si pensia de urmas, se actualizeaza procentual ori de cate ori se majoreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru judecatorii sau procurorii in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad profesional. Actualizarea se realizeaza prin aplicarea, asupra cuantumului pensiei, a procentului de majorare a indemnizatiei de incadrare brute lunare pentru judecatorii sau procurorii in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad profesional. Cuantumul net al pensiei de serviciu astfel actualizate nu poate depasi 100% din venitul net, la data actualizarii, al unui judecator sau procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad profesional, cu exceptia pensiilor de serviciu ale persoanelor prevazute la alin.(1) si (2). Data actualizarii, procentul de majorare a indemnizatiei de incadrare brute lunare si, dupa caz, venitul net la data actualizarii al unui judecator sau procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad profesional, se comunica Casei Nationale de Pensii Publice sau casei de pensii teritoriale ori sectoriale competente de catre ordonatorii principali de credite implicati.

(7) Dispozitiile privind vechimea totala in munca de 35 de ani incluse in art. 685 alin. (1) si art. 685 alin. (2) din Legea nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile persoanelor care indeplinesc varsta de pensionare prevazuta de Anexa la Legea nr. 567/2004 incepand cu data de 1 ianuarie 2026”.