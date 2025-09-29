Prima pagină » Actualitate » Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani”

Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani”

29 sept. 2025, 18:53, Actualitate
Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani”
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Românii le-au devenit tot mai familiari italienilor, începând cu anii 2000, de când sunt cea mai importantă comunitate de străini din Italia. De altfel, mulți localnici remarcă asemănarea dintre cele două popoare. Cu toate acestea, oferă și argumente pentru a le diferenția.

Mai mulți italieni au încercat, deci, să răspundă, cu argumente, la întrebarea pe care un italian a lansat-o pe Quora, o platformă online populară, de întrebrări și răspunsuri: îi consideră sau nu pe români asemănători lor?

La acest sondaj, unii au remarcat diferențe de cultură, de comportament, în vreme ce alții sunt de părere că, odată ce i-au cunoscut mai bine, aceste diferențe s-au diminuat. În plus, limba românilor este inteligibilă, iar aceste două popoare împărtășesc origini latine, au spus alți italieni.

De precizat este faptul că, românii reprezintă cea mai importantă comunitate de străini din Italia: peste un milion de persoane. Astfel că, numeroși italieni îi privesc pe români ca pe niște rude” mai îndepărtate, dar cu origini apropiate.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Alții sunt de părere că, în afară de limba asemănătoare, românii nu prea au multe în comun cu italienii.

Românii nu sunt în niciun fel asemănători cu noi, cu excepția limbii, care este oarecum similară, dar nu putem înțelege prea mult atunci când vorbesc într-un ritm normal. Dacă vorbesc încet, putem înțelege cam 30 la sută, spune eu. Dacă citim româna, putem înțelege cam 50 la sută. În rest, nu există nimic altceva în comun. Comportamentul lor este diferit, mentalitatea este diferită, cultura, mâncarea, totul este complet diferit”, a scris un localnic din nordul Italiei, potrvit sursei citate de adevarul.ro.

Alt italian a renarcat că, odată ce oamenii din ambele țări ajung să se cunoască personal, vor descoperi că au multe în comun.

Acest lucru mi s-a întâmplat de multe ori. Tind să conectez mai bine cu românii din marile orașe, fiindcă și eu provin dintr-unul. Când întrebi oamenii despre o părere generală despre români (sau îi întrebi pe români despre italieni), clișeele au inevitabil o influență majoră. Totuși, în relațiile unu la unu, multe puncte culturale comune devin evidente. Oricum, nu uităm facem amândoi parte din Uniunea Europeană, așa un român și un italian sunt amândoi cetățeni europeni.

Un alt italian, de profesie istoric, susține că italienii de atăzi sunt descendenți ai poparelor care au locuit în Italia pre-romană (latini, etrusci, samniți greci etc), cu adăugirea sclavilor (în special anatolieni) și a migranților care au venit în Italia, în epoca imperială și bizantină.

Practic, fondul genetic al italienilor, începând din epoca imperială, s-a schimbat foarte puțin, cu excepția unor zone restrânse ale țării, afectate de fenomene particulare de depopulare și de repopulare alogenă ulterioară (de exemplu Alghero, Livorno sau Trieste, unele văi sau satele albaneze din sudul Italiei). Invaziile barbare ulterioare sau trecerea soldaților străini în epoci mai târzii au fost ca niște picături în mare, cu foarte puțină influență”, crede acesta.

Un alt italian susține că românii și italienii se aseamănă numai prin limbă, deoarece româna face parte din familia latină.

Italienii, ca etnie, au același ADN ca strămoșii italici, respectiv triburile native locale ale Italiei antice (romanii, etruscii, picenii, oscanii, umbrii, celții etc.). Pe de altă parte, strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani în perioada expansiunii Imperiului”, susține acesta.

Ce-i drept, românii sunt cea mai mare comunitate străină din Italia, reprezentând aproape un sfert din totalul străinilor. În prezent, numărul lor a depășit un milion de persoane. Cei mai mulți, adică aproape 200.000, s-au stabilit în regiunea Lazio, peste 100.000 de români sunt înregistrați în Lombardia, Veneto și Piemont, iar aproape 100.000 în Emilia-Romagna.

Autorul recomandă:

Ce sunt casele la 1 euro” din Italia, de fapt. Cum sunt păcăliți naivii

Experiența unei românce care s-a angajat ca badantăîn Italia: Pe zi lucrez 15 ore, 6 zile pe săptămână, NIMIC nu am primit în plus…”

Citește și

ACTUALITATE După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată
19:05
După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată
ECONOMIE Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar
17:59
Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar
ACTUALITATE Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal
17:39
Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal
POLITICĂ Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”
17:38
Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”
JUSTIȚIE Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă
17:32
Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă
Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce
17:23
Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce
Mediafax
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul!
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Mediafax
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
Click
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
A murit cea de-a doua tânără aflată în comă, victimă a accidentului din Suceava. Amalia a plecat la îngeri alături de mama și sora ei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Câți bani vor primi și ce condiții trebuie să îndeplinească
Evz.ro
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici: "A fost scandal. S-a folosit de notorietatea fiului". INFORMAȚIA momentului despre Mihai Popovici zguduie lumea sportului: "Acesta este tristul adevăr"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Femeile și lupta cu discriminarea din sistemul medical: Cum să-ți faci vocea auzită
EXTERNE Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de administrația Trump lovesc producătorii americani
18:52
Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de administrația Trump lovesc producătorii americani
EXTERNE Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian
18:24
Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian
HOROSCOP Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani
18:02
Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani
EXTERNE Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii
17:10
Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii