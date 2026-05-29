Drona care s-a prăbușit vineri noaptea, pe un bloc din municipiul Galați, este cel mai grav incident de acest tip de la debutul invaziei rusești în Ucraina. Două persoane au fost rănite ușor, iar 70 de gălățeni au fost evacuați. Unii dintre cei afectați direct de incident critică intervenția autorităților.

În opinia unor locuitori de la granița cu România, forțele armate aeriene ar fi trebuit să aibă o reacție la fel de promptă ca în cazul dronei doborâte în Estonia.

„Avem piloți, avem forțe aeriene. Aici au interesul să cadă dronele ”

Unul dintre gălățeni și-a exprimat nemulțumirea față de ceea ce consideră o intervenție incertă a autorităților în acest incident alarmant cu drona Geran-2 de proveniență rusească.

Este o vrăjeală pentru că avem piloți, avem forțe aeriene care ar trebui să doboară această dronă. Nu să ajungă în curți la oameni. Nu mi se pare normal. Cum a fost făcut acel erou al României, decorat de Mucifer, puteau frumos să… Deasupra Estoniei au știut să dea cu arme, aici nu știu. Aici nu se poate, aici au interesul să cadă dronele. Părerea mea, nu știu mai mult de atât, transmite un locuitor din zona afectată. 

Pensionară: A fost o bubitură puternică. Mi-a fost frică, nu știam ce să fac

O femeie în vârstă din municipiu admite că s-a speriat de impactul exploziei dronei de proveniență rusească.

Întâi s-au auzit semnale de Ro-Alert, și după aceea imediat o bubuitură puternică. După aceea nimic, semnalele de la mașini. Normal că m-am speriat. Mi-a fost frică, nu știam ce să fac.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar alte două au suferit atacuri de panică. Un număr de 70 de gălățeni au fost evacuați.

