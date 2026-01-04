Silvia Uscov, avocată AUR, a contestat la Curtea de Apel București decretul prin care Dacian Dragoș a fost numit judecător al Curții Constituționale a României (CCR), la propunerea președintelui Nicușor Dan, potrivit Libertatea. Dacă instanța îi va da dreptate, activitatea CCR s-ar putea bloca chiar în această lună, exact când urmează să se decidă pensiile speciale ale magistraților.

Cerererea a fost depusă pe 30 decembrie 2025, susține sursa citată, iar Curtea de Apel București a stabilit termen de judecată pentru 5 ianuarie 2026, într-un interval extrem de scurt.

Această rapiditate este neobișnuită în dosarele cu implicații constituționale și pare menită să reducă timpul de pregătire pentru judecătorul CCR și președintele Nicușor Dan. Dacă instanța suspendă decretul de numire, activitatea CCR va fi blocată, afectând dezbaterea celui de-al doilea proiect de lege al Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților.

Blocaje repetate la CCR. Impactul asupra pensiilor speciale

Proiectul de pensii speciale, adoptat luna trecută de Guvern, trebuia discutat de CCR vineri, 16 ianuarie 2026, după trei amânări consecutive. Ultimele două amânări au fost provocate de boicotul a patru judecători numiți de PSD, care nu au participat la ședințele Curții.

Dacă numirea lui Dacian Dragoș este suspendată, blocajul ar putea persista, complicând și mai mult procesul de decizie privind pensiile magistraților.

