Cum justifică Ciprian Șerban semnarea ordinului privind scumpirea călătoriei cu metroul: „Ghinionul meu pe final de mandat”

Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, a vorbit, luni, despre semnarea, pe final de mandat, a ordinului care prevede scumpirea călătoriilor cu metroul. De la 1 mai, o călătorie cu metroul crește de la 5 la 7 lei.

„Ghinion, cum ar spune un clasic în viață, ghinionul meu pe final meu de mandat. De ce? Pentru că acolo aveam o decizie și o asumare a Consiliului de Administrație și a Consiliului de la Metrorex”, a răspuns Ciprian Șerban, citat de Mediafax.

Întrebat dacă se poate reveni asupra deciziei, el a spus: „Am încercat tot felul de discuții cu dânșii, am încercat tot felul de variante să nu ajungem la această creștere. Nu se poate reveni la ea. Era cumva atributul meu să semnez acel ordin pentru că a urmat toți pașii în minister, ajungând la mine la mapă, trebuia semnat”, mai spune Șerban.

Scumpirea metroului, publicată în Monitorul Oficial. Noile prețuri de la 1 mai

Ordinul ministrului Transporturilor privind scumpirea călătoriei cu metroul a fost publicat zilele trecute în Monitorul Oficial. Noile prețuri vor fi aplicate de vineri, 1 mai 2026.

De vineri, 1 mai, prețul unei călătorii cu metroul va crește de la 5 la 7 lei. Un abonament lunar crește de la 100 la 140 de lei.

”Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2026”. Este ultimul document semnat de ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban.