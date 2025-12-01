Prima pagină » Actualitate » Cum l-a ajutat pe un tânăr meseria pe care a învățat-o de la tatăl său. Câștigă chiar și 6.000 de euro la o lucrare

Cum l-a ajutat pe un tânăr meseria pe care a învățat-o de la tatăl său. Câștigă chiar și 6.000 de euro la o lucrare

01 dec. 2025, 19:14, Actualitate
Un tânăr din București demonstrează că o meserie tradițională poate aduce venituri considerabile chiar și în România, fără a fi nevoie să plece în afară. În timp ce mulți români aleg calea străinătății, Octavian arată că determinarea, calificarea și perseverența pot transforma o meserie veche într-o afacere profitabilă.

Octavian a mărturisit că a reușit să își construiască un drum stabil în domeniul sudurii, ajungând la câștiguri lunare care pot urca până la 6.000 de euro. Tânărul a început să profeseze pe cont propriu, iar ulterior, prin dezvoltarea propriului atelier, a reușit să atragă tot mai mulți clienți și să își consolideze afacerea.

Octavian explică faptul că baza succesului său este formarea profesională și pasiunea transmisă de tatăl său.

„Am făcut școală de sudori, am profesat și profesez ca sudor și de la tata am moștenit plăcerea de a confecționa tot felul de lucrări din fier”, a povestit tânărul, potrivit Știridiaspora.

El spune că începutul a fost unul modest, dar că tatăl său i-a acordat ajutorul de care a avut nevoie.

„N-am avut nimic, n-am avut decât un flex și un aparat de sudură vechi cu care făcea tata tot felul de lucruri. Tata m-a ajutat. Poate nu cu multe, dar în primul rând cu ideea și cu voința de a face ceva pentru mine”, a adăugat acesta.

Una dintre principalele provocări de la început a fost atragerea clienților, dar perseverența l-a ajutat să își facă un nume pe piață. Acum, portofoliul său include o gamă variată de solicitări.

„Arhitecți, firme care confecționează mobilier, persoane fizice care vor de la garduri până la scaune, mese, foișoare, garaje, carporturi. De exemplu, un client a venit cu o poză de pe Pinterest și împreună cu el am hotărât dacă mai schimbăm ceva, modificăm ceva”, a mai spus Octavian.

În prezent, tânărul este plătit pe lucrare, iar câștigurile pot varia considerabil, în funcție de complexitate.

„De la 100 de lei până la 30.000 de lei, în funcție de lucrare”, a recunoscut el.

Dornic să se extindă, Octavian își propune ca următorul pas în dezvoltarea afacerii sale să fie deschiderea unui showroom dedicat mobilierului în stil industrial.

Cele mai noi