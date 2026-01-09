Cum l-a cunoscut Monica Davidescu pe Aurelian Temișan. ”Venea dintr-o relație care se terminase și în urma căreia el chiar suferea”

Monica Davidescu, în vârstă de 52 de ani, a povestit cum l-a cunoscut pe Aurelian Temișan, cel care îi este soț de foarte mulți ani.



Monica Davidescu este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Aurelian Temișan are o carieră de invidiat. Este cântăreț și actor, dar a fost implicat și în numeroase proiecte de televiziune de succes. Aurelian Temișan este căsătorit cu Monica Davidescu, împreună cu care are o fetiță, Dora. Cei doi artiști au o relație de 30 de ani și sunt căsătoriți de 15.

Invitată la podcastul realizat de Jorge, Monica Davidescu a povestit cum l-a cunoscut pe Aurelian Temișan și cum a început relația lor.

Cum l-a cunoscut Monica Davidescu pe Aurelian Temișan. ”În seara aia m-a luat de acasă și m-a prezentat și părinților lui”

”Sunt 30 de ani de când ne-am cunoscut, Jorge. Ne-am cunoscut la muncă. El venea dintr-o relație care se terminase și în urma căreia el chiar suferea, dar se terminase de vreo șase luni relația aceea. Ne-am întâlnit la un spectacol în care eu prezentam și el cânta. Era seara, era târziu, pe vremea aceea, între 1990 și 2000-2002, era clar că trebuia să existe un program de noapte și exista un program cu artiști în fiecare restaurant… cred. Restaurantele și barurile de noapte aveau program cu artiști, muzică, sketch-uri și dansuri. Eu prezentam acel program, el a venit seara, era ultimul care intra, i-am spus: „Bună! Sunt Monica, cum vrei să te prezint, dacă vrei să prezint ceva anume…”. Că vezi tu, nu știam de fiecare, nu aveam internetul la dispoziție. Dacă vrea să spun ceva de vreo piesă sau dacă lansează ceva: „Nu, prezintă-mă cum vrei tu, simplu, nicio problemă””, a detaliat Monica Davidescu, citată de revista Viva.

”Și l-am prezentat, după care am mai vorbit, ne-am împrietenit, era 13 ianuarie când ne-am cunoscut. Zece zile mai târziu mă invită, ne invită pe toți de altfel, din spectacolul respectiv, la concertul lui, avea concert la Sala Palatului. Ne ducem, numai că în seara aia m-a luat de acasă și m-a prezentat și părinților lui: „Uite, o colegă de-a mea”. Am zis: „Băi, e cam devreme, adică încă nu ne-am pupat”. Nu știu, îmi plăcea așa de el, dar nu începusem o relație. Mă rog, am fost în calitate de o prietenă bună, o colegă. După care, după vreo trei luni a debutat și relația noastră și am rămas împreună. După vreo trei luni, cam în primăvară a debutat relația noastră și de atunci suntem împreună… au trecut 30 de ani, nu știu când”, a mai spus artista.