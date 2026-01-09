Prima pagină » Actualitate » Cum l-a cunoscut Monica Davidescu pe Aurelian Temișan. ”Venea dintr-o relație care se terminase și în urma căreia el chiar suferea”

Cum l-a cunoscut Monica Davidescu pe Aurelian Temișan. ”Venea dintr-o relație care se terminase și în urma căreia el chiar suferea”

09 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Cum l-a cunoscut Monica Davidescu pe Aurelian Temișan. ”Venea dintr-o relație care se terminase și în urma căreia el chiar suferea”
Galerie Foto 15
Cum l-a cunoscut Monica Davidescu pe Aurelian Temișan

Monica Davidescu, în vârstă de 52 de ani, a povestit cum l-a cunoscut pe Aurelian Temișan, cel care îi este soț de foarte mulți ani.

Monica Davidescu este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Aurelian Temișan are o carieră de invidiat. Este cântăreț și actor, dar a fost implicat și în numeroase proiecte de televiziune de succes. Aurelian Temișan este căsătorit cu Monica Davidescu, împreună cu care are o fetiță, Dora. Cei doi artiști au o relație de 30 de ani și sunt căsătoriți de 15.

Invitată la podcastul realizat de Jorge, Monica Davidescu a povestit cum l-a cunoscut pe Aurelian Temișan și cum a început relația lor.

Cum l-a cunoscut Monica Davidescu pe Aurelian Temișan. ”În seara aia m-a luat de acasă și m-a prezentat și părinților lui”

”Sunt 30 de ani de când ne-am cunoscut, Jorge. Ne-am cunoscut la muncă. El venea dintr-o relație care se terminase și în urma căreia el chiar suferea, dar se terminase de vreo șase luni relația aceea. Ne-am întâlnit la un spectacol în care eu prezentam și el cânta. Era seara, era târziu, pe vremea aceea, între 1990 și 2000-2002, era clar că trebuia să existe un program de noapte și exista un program cu artiști în fiecare restaurant… cred. Restaurantele și barurile de noapte aveau program cu artiști, muzică, sketch-uri și dansuri. Eu prezentam acel program, el a venit seara, era ultimul care intra, i-am spus: „Bună! Sunt Monica, cum vrei să te prezint, dacă vrei să prezint ceva anume…”. Că vezi tu, nu știam de fiecare, nu aveam internetul la dispoziție. Dacă vrea să spun ceva de vreo piesă sau dacă lansează ceva: „Nu, prezintă-mă cum vrei tu, simplu, nicio problemă””, a detaliat Monica Davidescu, citată de revista Viva.

”Și l-am prezentat, după care am mai vorbit, ne-am împrietenit, era 13 ianuarie când ne-am cunoscut. Zece zile mai târziu mă invită, ne invită pe toți de altfel, din spectacolul respectiv, la concertul lui, avea concert la Sala Palatului. Ne ducem, numai că în seara aia m-a luat de acasă și m-a prezentat și părinților lui: „Uite, o colegă de-a mea”. Am zis: „Băi, e cam devreme, adică încă nu ne-am pupat”. Nu știu, îmi plăcea așa de el, dar nu începusem o relație. Mă rog, am fost în calitate de o prietenă bună, o colegă. După care, după vreo trei luni a debutat și relația noastră și am rămas împreună. După vreo trei luni, cam în primăvară a debutat relația noastră și de atunci suntem împreună… au trecut 30 de ani, nu știu când”, a mai spus artista.

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Un bărbat a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112
14:12
Un bărbat a mușcat trei agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112
ULTIMA ORĂ Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW”
14:02
Ministrul Energiei anunţă că mai sunt 4.000 de locuinţe fără curent. Bogdan Ivan: „Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW”
INEDIT Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți
13:51
Unde se află cel mai periculos aeroport din lume. Aterizarea este o provocare extremă pentru piloți
EVENIMENT Elevii din mai multe sate din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate
12:53
Elevii din mai multe sate din Bihor nu au putut ajunge la școală din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate
DECES A murit Dănuț Iacob, eroul din Brașov care a strigat „Jos comunismul” cu doi ani înainte de Revoluție. Anul acesta, ar fi împlinit 58 de ani
12:52
A murit Dănuț Iacob, eroul din Brașov care a strigat „Jos comunismul” cu doi ani înainte de Revoluție. Anul acesta, ar fi împlinit 58 de ani
LIFESTYLE Rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Se prepară rapid și este sățioasă
12:51
Rețeta cu varză și orez pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Se prepară rapid și este sățioasă
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde
Cancan.ro
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Nürnberg pe ecran: 10 fapte despre filmul inspirat din procesul care a schimbat dreptul internațional
MILITAR Soldații danezi sunt obligați să riposteze în cazul unei invazii în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite drama din al Doilea Război Mondial
14:16
Soldații danezi sunt obligați să riposteze în cazul unei invazii în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite drama din al Doilea Război Mondial
FLASH NEWS Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
13:52
Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
FLASH NEWS Trump elibereză rușii de pe petrolierul „Marinera” și refuză să răspundă dacă a vorbit cu Putin
13:42
Trump elibereză rușii de pe petrolierul „Marinera” și refuză să răspundă dacă a vorbit cu Putin
FLASH NEWS Au fost depistate cazuri de râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă
13:25
Au fost depistate cazuri de râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă
EXTERNE Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață
13:24
Trufandale made in China. Porumbei serviți într-un restaurant chinezesc din Madrid pe post de rață
FLASH NEWS Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López
13:16
Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López

Cele mai noi

Trimite acest link pe