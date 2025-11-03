Prima pagină » Actualitate » Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort. Ce spune economistul Iancu Guda

03 nov. 2025, 11:59, Actualitate
Economistul Iancu Guda, specialistul financiar al Antenei 1, a vorbit la Observator TV despre posibilitatea de a ne încălzi iarna mai ieftin și eficient, fără a sacrifica, însă, confortul.

„Dacă dăm foc la lemne și cărbune, pe termen lung, nu e nici eficient, nici prietenos cu mediul, nici sustenabil. Acum, e o realitate pentru că în România problema de fond este că avem foarte multe locuințe vechi”, a spus Iancu Guda.

Jumătate dintre locuințele din România sunt mai vechi de 1970, deci 55 de ani. Astfel, 11% din ele sunt mai vechi de un secol, 37% din locuinţe fiind construite între aniii 1945 şi 1969. Și foarte multe locuințe vechi nu sunt eficiente energetic.

Ponderea locuințelor construite după Revoluție prezintă o medie naţională de 13%. 7%… construite între anii 2000-2010 și 2% după 2010. În Constanța, 22% sunt construite după 1989. București, cu 17%, Cluj cu 22%, Timiș cu 16%. Majoritatea județelor se află sub media națională.

O altă problemă este că doar un sfert sunt asigurate de risc de cutremur, inundații, incendii, calamități (PAD), care costă doar 10 sau 20 de euro pe an.

„Și statul ne învață prost, că indiferent că avem sau nu avem asigurare obligatorie, oricum ne despăgubește în caz de dezastre naturale” a mai spus Iancu Guda.

Soluţii prin care ne putem încălzi mai ieftin pe timp de iarnă, fără a renunța la confort

Centrala tehnică rămâne în România cea mai folosită și este un parc național de 2,7 milioane unități, în creștere în fiecare an cu 250.000 de unităţi.

Pompele de căldură, în schimb, sunt cele mai sustenabile, prietenoase cu mediul, eficiente și asigură cele mai mici facturi. Problema la ele este că sunt scumpe de instalat.

Mai sunt și variante de sisteme hibride, deci pompe de căldură care se instalează peste centrala termică existentă, funcționează complementar, sunt și mai eficiente și factura este cea mai mică.

Toate țările din Uniunea Europeană stimulează populația să instaleze pompe de căldură, ajutând oamenii să își recupereze o parte din investiție.

De exemplu, în Cehia ți se dă o subvenție de până la 5.700 de euro. În Ungaria, jumătate din investiție pentru achiziția pompei de căldură e plătită de stat, dar nu mai mult de 7.300 de euro.

În Germania se acordă 18.000 de euro, Franța 15.000. În Polonia, statul dă 10.000 de euro dacă îți instalezi pompă de căldură. Având un cost mai mare, lumea nu își permite, dar ele sunt cele mai bune, cele mai eficiente, factura este cea mai mică și rămân bani pentru oameni, care se duc în consum.

„Astfel, statul se recuperează prin reducerea risipei, prin creșterea eficienței și sunt niște investiții aceste subvenții, nu sunt niște bani aruncați aiurea. […] Toate țările din Europa o fac și nu cred că sunt ăia proști și noi deștepți”, a mai spus Iancu Guda.

