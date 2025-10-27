Prima pagină » Actualitate » Cum poți obține FACTURI mai mici la căldură. Trucurile de care ar trebui să ții cont pentru a trece mai uşor peste această iarnă

Cum poți obține FACTURI mai mici la căldură. Trucurile de care ar trebui să ții cont pentru a trece mai uşor peste această iarnă

27 oct. 2025, 23:36, Actualitate
Cum poți obține FACTURI mai mici la căldură. Trucurile de care ar trebui să ții cont pentru a trece mai uşor peste această iarnă
Reprezentanții Asociației Energia Inteligentă au oferit mai multe recomandări – simple, dar eficiente – care pot duce la scăderea facturilor la căldură în sezonul rece. Aceștia subliniază faptul că principala idee pentru reducerea consumului o reprezintă limitarea pierderilor de căldură către exterior. Astfel, o combinație între jaluzele exterioare, storuri interioare și draperii groase poate reduce consumul de energie pentru încălzire cu 5–7% pe durata iernii.

„Principala direcție e reducerea pierderilor termice spre exterior. Cea mai mare pierdere de căldură, raportată la metru pătrat, se face prin suprafețele vitrate — geamuri, ferestre, uși. Asta înseamnă că, dacă în dreptul geamurilor și ușilor aplici diverse bariere termice — perdele groase, un al doilea rând de draperii, obloane exterioare, jaluzele sau orice alt sistem — cu cât crești numărul straturilor de aer dintre ele, cu atât reduci pierderea de energie prin aceste suprafețe, care sunt, de regulă, cele mai mari pierderi dintr-un apartament. De exemplu, prin adăugarea unui al treilea strat — jaluzea exterioară, un stor pe interior și o draperie groasă — poți reduce consumul de energie pe iarnă cu câteva procente, chiar 5–7%”, potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, citate de romaniatv.net.

Un alt aspect esențial o constituie circulația corectă a aerului în jurul caloriferelor.

„Dacă, de exemplu, pui o draperie până jos, tocmai în dreptul caloriferului, creezi o izolație între radiator și cameră; centrala va funcționa mai mult pentru a aduce camera la temperatura setată, deci consumul crește. Ideal este ca în dreptul caloriferului să nu se afle nimic — nicio draperie, niciun mobilier — sau, dacă există mobilă, să fie la o distanță minimă față de calorifer. De asemenea, evită montarea unor draperii sau sisteme de perdele fixate pe șină în tavan care blochează circulația aerului; ele transformă radiatorul într-un element izolat și determină funcționarea mai îndelungată a centralei, deci consum mai mare”, mai spun oficialii Asociației.

Așadar, este recomandat ca în dreptul radiatorului să nu existe mobilier, draperii sau perdele grele, ori acestea să fie amplasate la o distanță minimă pentru a permite aerului cald să circule liber.

De asemenea, experții recomandă evitarea șinelor de perdea montate în tavan care acoperă complet caloriferul, deoarece acestea pot transforma radiatorul într-un „compartiment izolat”, reducând – astfel – eficiența termică și crescând consumul energetic.

