Odată cu venirea toamnei, medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă fructele de sezon, ca fiind sănătoase, dar atrage atenția că, la fel ca în cazul tuturor alimentelor, cantitatea consumată este importantă pentru sănătate.

Ea a explicat cum ne dăm seama care este cantitatea potrivită, fără a face excese, ținând cont că prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sânge și face grăsime pe abdomen.

„Pepeni, struguri, prune, mere… este sezonul fructelor, momentul în care facem magiun, dulceață și compot pentru iarnă. E adevărat, fructele fac parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă nu trebuie să uităm că sunt un desert! Fructele conțin minerale și vitamine, fibre, apă și fructoză, un zahăr natural. Fructoza nu crește glicemia și are tot 4 cal/g ca și glucoza/zahărul. Însă prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sînge și face grăsime pe abdomen. Fructoza are un indice glicemic scăzut- 20 în comparație cu 100, cât are zahărul. Din acest motiv fructoza nu dă sațietate, putem mânca fructe până ne plesnește burta fără să ne simțim sătui. Deși fructele sunt percepute a fi sănătoase și naturale, asta nu înseamnă că e bine să le consumăm în exces. Un aport mai mare de 50g fructoză/zi duce la creșterea trigliceridelor în sînge și provoacă apariția unor depozite de grăsime în ficat, adică steatoză hepatică”, a specificat aceasta, potrivit B1 TV.

Potrivit medicului nutriționist, fructoza se găsește în miere și fructe, sub moleculă liberă, sau în zahăr, iar în cazul zahărului… este asociată cu glucoza și formează un dizaharid.

După cum se știe, pentru o alimentație sănătoasă, consumul de zahăr trebuie redus cât mai mult posibil.

Mihaela Bilic recomandă consumul de fructe în formă naturală, cu tot cu pulpă, nefiind recomandate cele transformate în suc.

„De unde provine fructoza în alimentație? O găsim în miere și fructe, sub formă de moleculă liberă (monozaharid), sau în zahăr, unde este asociată cu glucoza și formează un dizaharid. Pentru o alimentație sănătoasă trebuie să reducem consumul de zahăr și să mâncăm fructele în formă naturală, cu tot cu pulpă, nu transformate în suc. Un pahar de fresh concentrează fructoza din 3-4 fructe și depășește capacitatea ficatului de a-l metaboliza, are efect identic cu un pahar de bere”, a scris medicul nutriționist, pe pagina sa de Facebook.

Printre alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză se numără: mierea, fructele uscate și prunele.

„Care sunt alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză? Mierea pe primul loc cu 40% fructoză, apoi fructele uscate (stafide, smochine) cu 30% fructoză, urmate de prune cu 12%. La capitolul fructe proaspete, avem multă fructoză în mango, banane, smochine, struguri și cireșe. La polul opus, cu o concentrație redusă de fructoză, sunt fructele de pădure (zmeură căpșuni, mure), caise și piersici, mere și citrice”, a mai spus Mihaela Bilic.

Medicul nutriționist atrage atenția și asupra cantității pe care o consumăm, deoarece excesele dăunează întotdeauna.