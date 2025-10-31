Prima pagină » Actualitate » Cum poți evita țepele la achiziția unei locuințe. Reputația dezvoltatorilor imobiliari este CHEIA tranzacției

31 oct. 2025, 17:46, Actualitate
Experții în domeniul imobiliar avertizează asupra țepelor care pândesc cumpărătorii la achiziție unnei locuințe. Cumpărătorii trebuie să țină cont de reputația dezvoltatorilor imobiliari. Deși de foarte multe ori este un aspect neglijat, cumpărătorii trebuie să țină cont de reputația dezvoltatorilor imobiliari atunci când aleg să cumpere un apartament nou. Dincolo de cel mai bun preț, este important să știm cine și cum construiește locuința pe care o cumpărăm, explică Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

  • Cumpărătorii trebuie să țină cont de reputația dezvoltatorilor imobiliari
  • Asigură-te că locuința are suprafața corectă
  • Apelează la un specialist pentru o expertiză
  • Fii atent la branșamentul la utilități
  • Verifică actele și citește cu atenție contractul

„Datorită instrumentelor digitale, transparența este astăzi la îndemâna oricui – verifici istoricul și experiența, citești comentariile și review-urile, în special pe cele negative, unde poți vedea dacă sunt aspecte repetitive, verifici articole care apar despre acel dezvoltator și care este reputația lui în media, vezi ce parteneriate are și cu ce branduri lucrează. Toate aceste lucruri vor face diferența”, adaugă Daniel Crainic.

Iată și alte câteva aspecte la care trebuie să fii atent înainte să cumperi o locuință nouă. Asigură-te că locuința are suprafața corectă Dezvoltatorii trebuie să respecte prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, atunci când construiesc. Această lege oferă detalii clare cu privire la suprafața minimă utilă a fiecărei încăperi în parte, dar și locuinței per total.

Cât trebuie să fie o garsonieră

O garsonieră, de exemplu, trebuie să aibă o suprafață utilă minimă de 37 mp și o suprafață construită de 58 mp. Un apartament cu 2 camere, în schimb, trebuie să aibă o suprafață utilă de cel puțin 52 mp și o suprafață construită de 81 mp.

Fii atent la branșamentul la utilități

Mulți cumpărători descoperă abia după semnarea contractului că locuința nu este complet racordată la rețelele de apă, canalizare, gaze sau electricitate. Înainte să iei o decizie, cere dovezi clare: contractele de furnizare, procesele-verbale de recepție și, ideal, câteva facturi care să confirme că locuința este conectată la rețelele publice.

Verifică actele și citește cu atenție contractul

Asigură-te că autorizația de construire a fost emisă conform prevederilor legale în vigoare, dar și că există intabularea în Cartea Funciară.  Citește cu atenție promisiunea sau contractul de vânzare-cumpărare.

Dacă simți că ai nevoie de lămuriri, nu ezita să apelezi la un avocat. În principiu, trebuie să te asiguri că există clauze care să-ți ofere posibilitatea de a renunța la achiziție în situații pe care nu le poți controla, de exemplu, dacă banca refuză să acorde creditul ipotecar sau dacă îți pierzi locul de muncă.

În contract trebuie să se precizeze clar prețul total al locuinței, moneda și modalitatea de plată. Poți solicita, de asemenea, unele penalități pentru întârzierea livrării imobilului.

Românii își doresc locuințe noi

Potrivit celui mai recent studiu realizat de Imobiliare.ro împreună cu compania de cercetare de piață Unlock Market Research, românii preferă locuințele noi. Cei mai mulți cumpărători sunt interesați de apartamente cu 2 camere, iar 55% dintre aceștia caută exclusiv locuințe construite după anul 2000.

