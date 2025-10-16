Prima pagină » Social » Sfaturile specialiștilor. Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute

Sfaturile specialiștilor. Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute

16 oct. 2025
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă / foto: colaj Shutterstock

Iarna este tot mai aproape, iar facturile la energie continuă să crească, mulți români sunt în căutare de metode alternative de a economisi. Un expert în încălzire vine cu o soluție rapidă care poate aduce economii semnificative fără costuri suplimentare: doar o simplă ajustare a termocentralei.

Nicholas Auckland, expert în încălzire și energie la Trade Radiators, explică că reducerea temperaturii de ieșire a apei calde la 55-60°C poate diminua facturile cu aproximativ 9-12%.

„Temperatura de ieșire este cât de fierbinte este apa când părăsește centrala pentru a alimenta radiatoarele, iar majoritatea centralelor sunt setate la 75-80°C încă de la instalare. Totuși, aceasta este prea mare pentru ca o centrală să funcționeze eficient”, a explicat expertul, conform Express.

Ajustarea care te ajută să reduci facturile la energie

Sfaturi despre cum să îți pregătești centrala termică pentru sezonul rece

Această ajustare presupune folosirea pictogramei radiatorului de pe centrală și scăderea treptată a temperaturii, pornind de la 60°C. Dacă radiatoarele nu încălzesc suficient, temperatura poate fi ajustată puțin până la atingerea unui nivel confortabil.

Cum funcționează această ajustare?

„Aceasta ar trebui făcută doar la centralele combi în condensație. Modernele centrale pe gaz sunt de tip condensing, ceea ce înseamnă că recuperează căldură suplimentară din gazele de evacuare atunci când apa de retur este suficient de rece. La setări foarte mari ale temperaturii de ieșire, apa de retur este prea fierbinte și centrala condensează mai puțin, pierzând astfel căldură potențială. Reducerea temperaturii de ieșire la aproximativ 55-60°C ajută centrala să condenseze mai mult, astfel consumul de gaz scade”, avertizează specialistul.

Astfel, apa care părăsește centrala va fi puțin mai rece, iar radiatoarele pot părea mai puțin fierbinți. Totuși, temperatura setată pe termostat rămâne neschimbată, iar camerele ajung în continuare la nivelul dorit.

Nicholas Auckland subliniază beneficiile concrete pentru gospodării: „Odată ce locuința ajunge la temperatura dorită, confortul este același. Reducerea temperaturii de ieșire este o ajustare gratuită, de doar două minute, care ajută centrala în condensație să funcționeze eficient și să consume mai puțină energie. Pentru multe gospodării, aceasta înseamnă economii ușoare, dar care pot face o diferență semnificativă în perioada Crăciunului, când banii sunt puțini”.

