Cum poți obține până la 200.000 de euro de la stat. Peste 5.000 de români au beneficiat deja de sprijin

Într-o perioadă în care auzim des cuvintele „austeritate” și „deficit”, iată că agricultura românească primește o gură de oxigen. Astfel, tinerii fermieri din România, cu vârsta de până la 41 de ani, vor putea să acceseze, începând cu luna octombrie, fonduri europene de până la 200.000 de euro, pentru a-și dezvolta și consolida propriile ferme.

Programul, care este gestionat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurare (AFIR), oferă un sprijin nerambursabil de 80% din valoarea proiectului, iar restul de 20% este contribuția beneficiarului. Conform ministrului Agriculturii, Florin Barbu, finanțarea se acordă în baza unui proiect eligibil, depus și aprobat oficial.

„Tinerii vor avea, în perioada următoare, un program de consolidare a fermei – 200.000 de euro, din care 80% reprezintă sprijinul Uniunii Europene și 20% contribuția beneficiarilor. Programul va fi disponibil de la începutul lunii octombrie”, a declarat ministrul.

Tipurile de investi ț ii care pot fi finan ț ate

Sumele acordate prin acest nou program pot fi folosite pentru:

cultivarea legumelor , pepenilor , r ădăcinoaselor și tuberculilor ;

dezvoltarea fermelor mixte ( cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor );

cultivarea legumelor în sere și solarii ;

creșterea albinelor ;

alte tipuri de ferme zootehnice .

Acest proiect vine ca o continuare a programului DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, prin care, în anii trecuți, au fost acordate sume între 50.000 și 70.000 de euro. Deja peste 5.000 de tineri au beneficiat deja de sprijin, dintre care mai mult de 2.500 s-au întors din diaspora pentru a-și începe activitatea agricolă în țară.

Cum accesezi fondurile

Odată lansată sesiunea de depunere, fermierii eligibili trebuie să transmită către AFIR proiectul detaliat de dezvoltare a fermei. După aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare, sprijinul de până la 200.000 de euro va fi transferat beneficiarului, în tranșe, pe măsura implementării investiției.

Programul face parte din Planul Strategic 2023–2027. El are ca obiectiv principal consolidarea fermelor tinere și creșterea competitivității agriculturii românești în context european.

