Cum poți să găsești siguranța auto defectă și cum o înlocuiești

06 ian. 2026, 08:49, Actualitate
Siguranțele auto reprezintă componente mici, dar esențiale, ele asigură alimentarea cu energie a numeroaselor sisteme electrice importante ale mașinii. Dacă un dispozitiv sau un sistem al mașinii nu mai funcționează este foarte posibil ca problema să fie o siguranță arsă, care va trebui înlocuită.

Ce este siguranța auto și rolul ei

O siguranță auto reprezintă un dispozitiv electric de mici dimensiuni simplu, dar vital. El este integrat în sistemul electric al mașinii și are multiple roluri. El funcționează ca un dispozitiv de protecție a circuitelor electrice împotriva suprasolicitării sau a scurtcircuitelor, prevenind deteriorarea cablajelor și a componentelor.

Fără protecția aceasta, consumatori precum farurile, sistemul audio, navigația, aerul condiționat sau senzorii esențiali ar putea fi expuse riscului de supraîncălzire sau de scurt circuit.

Dacă curentul electric depășește nivelul pentru care siguranța este proiectată (10A, 15A sau 20A), elementul metalic din interiorul acesteia se topește, întrerupe circuitul și protejează componentele mai sensibile împotriva deteriorării.

Fiecare siguranță auto este proiectată să protejeze un anumit circuit, cum ar fi de exemplu luminile de interior, radio-ul, luminile de semnalizare, etc. Dacă acea siguranță se arde, componenta respectivă nu mai primește curent și nu mai funcționează.

Cum poți verifica o siguranță auto defectă

Dacă una dintre luminile din habitaclu ori semnalizare nu mai funcționează este foarte probabil ca de vină să fie o siguranță defectă. Primul pas pentru a o înlocui este de a apela la un mecanic auto, pentru că lucrul cu sistemele electrice ale unui autovehicul necesită îndemânare și cunoștințe profunde de specialitate.

Alte sfaturi și trucuri utile Pentru a te asigura că operațiunea de înlocuire a asiguranței arse este făcută corect, în siguranță și cu un risc minim de probleme, ține cont de următoarele sfaturi și trucuri:

  • Păstrează în torpedou un set variat de siguranțe auto, compatibile cu vehiculul tău, niciodată cu amperaj greșit.
  • Deconectează bateria înainte de a schimba siguranța pentru a preveni un scurtcircuit sau arderea accidentală a noii siguranțe.
  • Introdu siguranțele de tip lamelar prin apăsare cu mâna pentru a evita crăparea sau ruperea lor.
  • Verificarea vizuală a siguranțelor lamelare este adesea suficientă pentru a o identifica pe cea defectă, însă nu este întotdeauna sigur.
  • Verifică siguranța cu un multimetru sau cu o lampă de testare, chiar dacă filamentul pare intact.

Cele mai noi