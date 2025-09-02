Cum prepari gogoșari marinați opăriți. E cea mai bună rețetă de toamnă

Iată cum prepari gogoșari marinați opăriți. Aceasta este cea mai bună rețetă pe care o poți prepara toamna pentru perioada de iarnă.

Rețeta de gogoșari murați pentru iarnă este foarte cunoscută de multe dintre gospodine. Gogoșarii se opăresc preț de câteva minute într-o marinade aromata și apoi se pun în borcane.

Unde mai pui că acești gogoșari se prepare foarte ușor. Marinada este compusă din apă clocotită, oțet, boabe de piper, foi de dafin, sare și zahăr. În borcanele cu gogoșari marinați se mai poate pune și câte un ardei mic iute, boabe de muștar și batoane de rădăcină de hrean sau țelină. Toate acestea au un rol în buna păstrare a acestor converve de iarnă.

Din cantitățile de mai jos rezultă 2 borcane mari, de 800 de ml) cu gogoșari murați opăriți. Ai nevoie de 1,5 kg de gogoșari întregi din care, după ce cotoarele sunt curățate, vei rămâne cu 1 kg de gogoșari cruzi.

Ingrediente

1 kg gogo șari curățați (din cca . 1,5 kg gogoșari întregi )

Marinada:

600 ml ap ă

200 ml oțet alb simplu (de masă , de 9 grade)

50 g zahăr

15 g sare neiodată ( specială pentru murături )

50 ml ulei de floarea soarelui

1 linguriță boabe de piper

1-2 foi de dafin

În plus:

1 linguri ță boabe de muștar

2-3 baghete de rădăcină de hrean sau țelină

1-2 ardei iuți ( opțional )

Cum se prepar ă gogo ș arii mura ț i op ă ri ț i

Mai întâi, se spală gogoșarii întregi și se scurg bine. Se curăță apoi de cotoare și se taie în bucăți mai mari. Pentru a face marinada, se ia o oală mai mare și se pune la fiert apa împreună cu oțetul, sarea zahărul, boabele de piper, dafinul și uleiul. În cratiță trebuie să ai loc și pentru gogoșari, deci e bine ca oala să fie încăpătoare. Se lasă marinada la clocotit pentru 2-3 minute.

Se pune o parte din feliile de gogoșari la fiert în marinade. Se lucrează în două tranșe, deoarece pot să nu încapă toți deodată.

Se lasă apoi gogoșarii la opărit vreme de 7-8 minute, cât să se înmoaie puțin și să se așeze mai bine în borcane. Apoi, se scot cu o spatula perforată, se scurg bine și se mută într-un castron curat.

Se continuă similar și cu restul gogoșarilor. Se poate completa marinada cu 100 ml de apă deoarece scade la fiert. Marinada se păstrează caldă pentru a fi pusă și ea în borcane.

Se pregătesc din bună vreme borcane și capace curate, sterilizate. Se distribuie acum gogoșarii opăriți în borcane. În fiecare borcan se mai pune câte un ardei iute mic și 1-2 batoane de hrean sau de țelină. Se presară și boabe de muștar. Apoi, cu ajutorul unui polonic, se completează borcanele cu marinada caldă. Uleiul plutește la suprafață în oală și poți încerca să îl culegi și să îl împarți și pe el între borcane.

Borcanele cu gogoșari murați trebuie să fie umplute bine până sus. Se închid ermetic borcanele cu capacele din dotare, se întorc de 2-3 ori cu fundul în sus și se învelesc în ștergare groase și pături. Acestea se lasă la răcit pentru a doua zi, după care pot fi mutate pe rafturile din cămară.

