Secretul gogonelelor la borcan perfecte. Greșeala banală de evitat pentru a obține murături ferme

Gogonelele murate sunt o delicatesă în multe gospodării, dar și o garnitură care se potrivește perfect cu o mulțime de mâncăruri. Prepararea lor poate fi o artă și, uneori, chiar o provocare.

Pentru a obține cele mai gustoase gogonele la borcan, trebuie să acorzi atenție fiecărui pas al procesului. Prin urmare, alegerea gogonelelor potrivite este primul pas crucial. Astfel, gogonelele ar trebui să fie tari, netede și să nu aibă lovituri sau semne de lovituri.

Orice imperfecțiune poate afecta deci întregul conținut al borcanului, așadar este de evitat.

De asemenea, și condimentele joacă un rol esențial în a oferi gogonelelor un gust delicios. Printre acestea, se numără următoarele:

Foi de dafin : a ș az ă -le pe fundul borcanului pentru un gust subtil

Usturoi – se folose ș te usturoi pisat sau felii sub ț iri , pentru a da un gust intens

Cimbru ș i m ă rar – aceste ierburi aromatice completeaz ă perfect aroma gogonelelor

Boabe de mu ș tar – se adaug ă un pic de mu ș tar pentru o not ă u ș or picante

Frunze de vi ș in ș i ț elin ă – Aceste dou ă elemente adaug ă o not ă de prospe ț ime ș i ajut ă gogonelele s ă se mureze ș i s ă se a ș eze în borcan

Pentru a distribui uniform aromele, trebuie să așezi mărarul și cimbrul pe fundul borcanului, apoi să adaugi gogonelele și condimentele în straturi alternate. De asemenea, trebuie să te asiguri că boabele de muștar și frunzele de vișin sunt distribuite în mod egal, la fel ca usturoiul și boabele de piper. Pentru asta, țelina te ajută să așezi gogonelele în borcan, în așa fel încât să nu rămână goluri și să se mureze perfect.

Un alt secret pentru gogonele la borcan perfecte este să le înghesui bine în borcan. Nu trebuie lăsate spații goale sau să plutească în saramură. Acesta este cel mai important truc pentru gogonele perfect murate.

Și sarea joacă un rol crucial în procesul de murare. Este de evitat sarea iodată, care poate să înmoaie murăturile. Se folosește sare grunjoasă, adăugându-se o lingură de sare la fiecare litru de apă în care se pun gogonelele.

Borcanele trebuie sterilizate înainte de a le umple cu gogonele. Astfel, vei preveni dezvoltarea bacteriilor nedorite.

Saramura se face din apă fiartă cu sare. Când apa dă în clocot, se adaugă sarea și se toarnă saramura peste gogonele. Trebuie să te asiguri că frunzele de țelină și hrean sunt așezate deasupra, înainte de a adăuga saramura.

Se lasă gogonelele la răcit, la temperature camerei, înainte de a le depozita la loc întunecat și răcoros. Acest lucru va permite condimentelor să–și elibereze aromele așa cum trebuie.

