Cum răspunde ministrul Radu Miruţă la zvonul că Ucraina ar impune embargo la importul de produse petroliere, dinspre România:”Eu nu ştiu”

Zvonurile referitoare la un embargo impus de Ucraina la importul de petrol, prin Oil Terminal, nu sunt confirmate şi de ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Importul de produse petroliere, din ţiţei rusesc, care trec prin Portul Constanţa-Oil terminal, către Ucraina au suscitat o serie de controverse referitoare la o eventuală interdicţie impusă de guvernul de la Kiev.

„Eu nu știu ca România să poarte o astfel de interdicție în acest moment. Din informațiile care țin de decizia pe care o am eu în Ministerul Economiei, România nu este în această situație”, a liniştit apele ministrul Radu Miruță.

Potrivit celor de la Profit.ro, cei de la Oil Terminal ar fi fost verificaţi suplimentar de Ucraina şi de aici întârzierile majore pentru barjele, trenurile și autocisternele cu care sunt transportate acestea.

„Decizia impusă de autoritățile ucrainene nu este comunicată printr-un document oficial și are statut de decizie internă pentru autoritățile din Ucraina. Nu cunoaștem când sau dacă Ucraina va ridica restricțiile/verificările suplimentare pentru produsele petroliere sosite din Oil Terminal Constanța. Oil Terminal a luat măsuri suplimentare pentru segregarea produselor petroliere de origine India față de celelalte produse de alte origini, acceptate în Ucraina″, au declarat cei de la Oil Terminal, potrivit Profit.ro.

Potrivit presei de la Kiev, care citau surse din piață, înainte de 1 octombrie, principalii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își planifică aprovizionarea pentru luna octombrie fără a lua în calcul și Portul Constanța.

Oil Terminal este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 87,75% din pachetul de acțiuni, la 30 iunie 2024.

