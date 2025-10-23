Prima pagină » Știri externe » Zelenski, încântat de noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei: Doar aşa îl putem constrânge pe Putin să pună capăt acestui război

Olga Borșcevschi
23 oct. 2025, 14:18, Știri externe
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat, într-un mesaj postat pe X, decizia Uniunii Europene de a adopta cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care vizează flota petrolieră clandestină, sistemele bancare şi financiare, precum şi comerţul cu gaz lichefiat.

Înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, liderul de la Kiev a avut o întâlnire cu preşedintele Consiliului, Antonio Costa, pentru a coordona poziţiile Ucrainei şi ale Uniunii Europene.

El a evidențiat importanţa noilor sancţiuni, pe care le-a numit „o decizie foarte importantă” în lupta comună împotriva agresiunii ruse.

„Uniunea Europeană a aprobat astăzi al 19-lea pachet de sancţiuni, restricţii asupra flotei petroliere din umbră, a sistemelor bancare şi financiare, interdicţia importurilor de gaz natural lichefiat din Rusia şi, pentru prima dată, sancţiuni împotriva schemelor şi platformelor crypto”, a transmis Zelenski.

Zelenski a adăugat că a discutat cu Antonio Costa despre sprijinul în domeniul apărării, instrumentul financiar SAFE, precum şi despre progresele Ucrainei pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană.

„Este important să acţionăm decisiv şi uniţi. Doar aşa îl putem constrânge pe Putin să pună capăt acestui război”, a mai precizat el.

Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene include interzicerea achiziționării de GNL rusesc și limitează deplasările diplomaților ruși. UE a inclus în al 19-lea pachet de sancțiuni peste 100 de petroliere sub steaguri străine, care transportă petrol rusesc, a anunțat președinția daneză. Totodată, sancțiunile includ și restricții împotriva băncilor rusești și tranzacțiilor în criptomonede.

