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Cum s-a dat de gol, pe TikTok, patroana unui magazin de blănuri din Oradea. Amendă uriașă de la Garda de Mediu

Cum s-a dat de gol, pe TikTok, patroana unui magazin de blănuri din Oradea. Amendă uriașă de la Garda de Mediu
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Foto: Ebihoreanul.ro
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Comisarii Gărzii Naționale de Mediu s-au adaptat vremurilor și au intensificat operațiunile de monitorizare pe rețelele sociale. Eforturile lor au fost rodnice, reușind să depisteze cazul unei patroane a unui magazin de blănuri din Oradea, care făcea reclamă mincinoasă afacerii sale. 

Astfel, un magazin de blănuri din municipiul Oradea, Diamond Furs, și-a făcut reclamă, în ton cu timpurile, prin live-uri pe rețeaua de socializare TikTok.

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Surpriza mare a fost că, la una dintre transmisiuni, s-au nimerit în public câțiva spectatori cu ochii mari pe cumpărăturile promovate, și amume comisarii de mediu, relatează eBihoreanul.

Blana interzisă la vânzare

Trebuie precizat că patroana magazinului de blănuri s-a „deconspirat” sigură. Aceasta s-a lăudat în direct că are la vânzare, pentru 5.500 de lei, o blană de ocelot. Este vorba de o felină protejată, a cărei comercializare este strict interzisă.

Sesiunea live- de shopping s-a transformat instantaneu într-o acțiune de control. Comisarii au mers imediat să vadă marfa lăudată pe TikTok.

Oradea

Amendă dură pentru o specie protejată

La fața locului, comisarii au constatat cu surprindere că piesa lăudată nu era nicidecum de ocelot, ci de râs. Chiar și așa, patroana nu a scăpat de sancțiunile legii. Inclusiv râsul este protejat. Prin urmare, în loc să încaseze suma de 5.500 de lei ceruți pe blană, comercianta urmează să scoată din buzunar și mai mult pentru amenda pregătită de Garda de Mediu.

14 țări din Uniunea Europeană au interzis total fermele de blănuri, celelalte având interdicții doar pentru anumite specii. Comisia Europeană a amânat până în 2026 o decizie cu privire la introducerea unei interdicții în UE privind fermele blană. Totuși, este o industrie în declin. Dacă la nivelul lui 2014, Europa sacrifica 43 de milioane de animale pentru blană, în anul 2022, cifra a scăzut până la 10 milioane.

Parlamentul României a adoptat legea care interzice fermele de blănuri de la 1 ianuarie 2027. Mai exact, creșterea pentru sacrificare a tuturor speciilor de şinşila şi de nurcă.

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