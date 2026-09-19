Monarhii autocrați de odinioară au lăsat ecouri ale gloriei prin ruinele megapropiectelor pe care le-au inițiat când erau la apogeul puterii, potrivit BBC.

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Astfel de vestigii monumentale se pot întâlni în câmpiile fertile, pe versanții munților și în deșerturile Orientului Mijlociu.

Cu toate acestea, acum zece ani, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, cunoscut publicului sub acronimul MBS, a anunțat un plan de transformare radicală a țării sale, ce părea desprins din literatura științifico-fantastică.

Inițiativa aceasta a fost denumită „Vision 2030” și se urmărea crearea unor structuri monolitice extraordinare, menite să stimuleze dezvoltarea unor noi minuni tehnologice, nu numai pentru Regat, ci pentru întreaga lume.

Aceste idei au prins imediat contur prin materiale promoționale spectaculoase, care evocau peisaje fantastice și au atras o atenție mediatică vastă, stârnind reacții variind de la admirație până la ironie.

Acest lucru a fost posibil datorită fondului suveran de investiții al Arabiei Saudite (PIF) — cu o valoare de aproape un trilion de dolari — ale cărui resurse, puternic dependente de petrol, urmau să fie utilizate pentru a pune bazele unui viitor post-petrol.

Reducerea cheltuielilor

Întrucât anul 2030 este la doar patru ani distanță, s-a înregistrat, poate previzibil, o reducere a cheltuielilor.

O parte din această situație se datorează unor imperative financiare, întrucât scăderea bruscă a prețului petrolului, survenită înaintea actualului conflict din Orientul Mijlociu, a afectat chiar și averea uriașă a Arabiei Saudite.

Deși prețurile au crescut vertiginos din cauza războiului, incertitudinea generată de conflict va continua să limiteze veniturile și cheltuielile Arabiei Saudite. În plus, afluxul de investiții străine în aceste proiecte vizionare, extrem de costisitoare, nu s-a materializat niciodată la nivelul sperat de saudiți.

De la fantezie la realism

Unele dintre cele mai spectaculoase proiecte sunt redimensionate, blocate sau chiar abandonate. Mai multe dintre acestea fac parte din megaproiectul Neom – o inițiativă extrem de ambițioasă, evaluată inițial la 500 de miliarde de dolari.

Aparent, „The Line”, proiect care își propunea să redefinească conceptul de oraș, întinzându-se în linie dreaptă pe o distanță de peste 161 de kilometri prin terenuri virgine din nord-vestul Arabiei Saudite, se transformă în ceva mult mai banal.

Și stațiunea de schi Trojena, situată în munții din nord-vestul țării, a fost afectată de reduceri.

Deși există zăpadă, fapt ce contrazice imaginea Arabiei Saudite ca un deșert implacabil, aceasta nu persistă mult timp. Ideea unei stațiuni montane funcționale pe tot parcursul anului a orientat proiectul într-o direcție artificială, considerată acum neviabilă.

Planurile prevedeau un complex cu kilometri de pârtii de schi și un oraș veritabil, dotat cu lac artificial, hoteluri și magazine de lux – un fel de mini-St. Moritz în munții Arabiei.

Complexul trebuia să fie gata pentru a găzdui Jocurile Asiatice de Iarnă din 2029, însă aceste planuri au fost abandonate, iar competiția se va desfășura, în schimb, în ​​Kazahstan.

„The Cube” – o structură masivă de apartamente și birouri, suficient de mare încât să cuprindă de douăzeci de ori clădirea Empire State Building – a fost complet abandonată. Costul estimat al acesteia era de 50 de miliarde de dolari.

Ce zic observatorii fenomenului

Unii observatori ai Arabiei Saudite, precum Ellen R. Wald (autoarea cărții Saudi, Inc.), au sentimentul că au mai văzut acest scenariu.

„Este aceeași strategie – același tipar observat și în cazul proiectului The Line. Știți cum e: «Vom construi ceva uriaș. A, stai puțin – acum vom reduce semnificativ dimensiunile». Se întâmplă mereu și mereu, și așa stau lucrurile încă de dinainte de epoca lui Mohammed bin Salman. Fac anunțuri grandioase și spectaculoase, iar apoi proiectul fie nu se mai realizează, fie este construit la o scară mult mai mică, fie rezultatul final nu mai seamănă deloc cu planul inițial.”

Wald amintește de noile orașe planificate în anii 2000, în timpul domniei fostului monarh, regele Abdullah. Programul „Orașe Economice” urmărea, de asemenea, diversificarea economiei saudite prin reducerea dependenței de petrol, resursă care a reprezentat pilonul central al Regatului timp de decenii.

Dependența aproape exclusivă de o resursă naturală limitată a fost mult timp considerată un obstacol în calea dezvoltării unei economii mult mai diversificate și mai reziliente. Rezultatele au fost, în ansamblu, dezamăgitoare, în ciuda investiției de miliarde de dolari.

Salvarea „Vision 2030”

NEOM este un proiect urban și tehnologic de amploare, inițiat de Arabia Saudită în regiunea Tabuk. Anunțat în 2017 de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, acesta urmărește diversificarea economiei țării dincolo de petrol (în cadrul inițiativei „Vision 2030”).

Componentele cheie ale proiectului:

The Line – faimosul oraș ecologic liniar, conceput inițial să se întindă pe 170 de kilometri și să găzduiască milioane de oameni, fără a utiliza autovehicule;

Oxagon – un oraș industrial plutitor, de formă octogonală, conceput ca motor economic;

Trojena – o zonă montană destinată turismului și sportului; Sindalah – o insulă de lux din Marea Roșie, axată pe turism exclusivist.

Reducerile drastice ale cheltuielilor pentru unele dintre cele mai fastuoase proiecte – măsuri care, din exterior, par cel puțin parțial o recunoaștere a eșecului – sunt prezentate de autoritățile saudite în cea mai favorabilă lumină posibilă.

„Ideea acum este să obținem victorii mici – succese punctuale – în loc să urmărim realizarea acestor megaproiecte”, afirmă Abdullah. „De exemplu, complexul turistic Sindalah, situat pe o insulă din Marea Roșie, ar putea fi o astfel de victorie mică, ușor de promovat; este o stațiune cu un stil foarte tradițional, care poate fi totuși prezentată ca parte a inițiativei «Vision», spre deosebire de proiecte precum The Line și The Cube. Acest lucru le permite să susțină: «Acesta reprezintă fundamentul proiectului Neom și nu a fost nevoie să realizăm totul deodată».”

Această abordare coincide cu declarațiile recente ale oficialilor. Yasir al-Rumayyan, guvernatorul Fondului de Investiții Publice (PIF), a afirmat recent că, în cadrul unui nou plan cincinal, fondul „își va concentra strategia pe îmbunătățirea eficienței cheltuielilor și a plăților, alături de o evaluare sustenabilă a performanței afacerilor, pentru a găsi un echilibru și a asigura viabilitatea pe termen lung a resurselor financiare”.

Pentru unii analiști, această schimbare de direcție reprezintă, în esență, cea mai bună opțiune pentru autorități și o modalitate de a salva chiar inițiativa „Vision 2030”.

Thamer Shaker, un om de afaceri și consultant în management de prestigiu din Arabia Saudită, explică situația astfel: „Asistăm la o evoluție firească, trecând de la o etapă bazată pe ambiții la una axată pe execuție. Orice transformare națională majoră ajunge într-un punct în care prioritizarea, stabilirea ordinii etapelor și alocarea resurselor devin mai importante decât amploarea anunțurilor în sine.”

Unele dintre cele mai importante proiecte, care adoptă o abordare mai puțin futuristă, vor continua să fie implementate.

Printre acestea se numără reamenajarea și revitalizarea capitalei istorice Diriyah, situată în zona Riadului, precum și parcul tematic de mari dimensiuni și de ultimă generație Six Flags Qiddiya City, aflat tot în apropierea capitalei. Dezvoltarea cu succes a sitului antic AlUla din nordul țării – renumit pentru monumentele sale nabateene care rivalizează cu cele de la Petra – servește drept model pentru implementarea unor proiecte similare.

Închiderea robinetului

Reevaluarea programului „Vision 2030” începuse deja înainte de izbucnirea conflictului în care sunt implicate Statele Unite, Israelul și Iranul. Conflictul a zdruncinat status quo-ul din regiunea Golfului și a ridicat semne de întrebare cu privire la strategia adoptată de Emiratele Arabe Unite pentru a deveni un centru global al comerțului și turismului – o strategie pe care Arabia Saudită a aspirat în mod clar să o emuleze și chiar să o depășească.

Szalai observă că, la doar câteva luni de la începerea acestui proces de recalibrare, războiul a generat și mai multă incertitudine privind viitorul programului „Vision 2030”.

„Înainte de război, domeniile-cheie în care saudiții urmăreau atragerea unor investiții mai mari erau inteligența artificială și alte proiecte majore: turismul, industria prelucrătoare, mineritul și anumite industrii locale. Totuși, toate acestea – cu excepția mineritului – au fost puternic afectate de război.”

„Înainte de război, mesajul principal era că Neom urma să fie redefinit ca un centru pentru industriile axate pe inteligența artificială. Desigur, acest lucru are sens în contextul actual al războiului, dar demonstrează totodată că mesajul central se schimbă de la o lună la alta. Acest fapt indică un anumit grad de confuzie strategică. Totuși, este și un semn pozitiv, întrucât oficialii saudiți recunosc necesitatea elaborării unui nou plan.”

„Vision 2030”, o altfel de Arabia Saudită

„Viziunea 2030” a contribuit la apariția unei Arabii Saudite diferite: salutată de unii și criticată de alții. Cu toate acestea, deși transformarea s-a bazat pe trei piloni, mai este un drum lung de parcurs.

Pe plan politic, disidența este sancționată cu aceeași severitate ca întotdeauna. Pe plan social, schimbări majore au transformat însăși experiența de a trăi într-un oraș precum Riadul. Acest lucru a dus la o creștere a cheltuielilor efectuate chiar de saudiți pentru o gamă largă de opțiuni de divertisment care, pur și simplu, nu existau în urmă cu douăzeci de ani.

Din punct de vedere economic, megaproiectele din cadrul „Viziunii 2030” au vizat propulsarea țării către un viitor în care investițiile private și străine să se ridice la nivelul imensei bogății petroliere a statului. Acest obiectiv s-a materializat doar parțial.

Pentru conducerea saudită, desigur, inițiativa a fost prezentată ca un succes, deși nu la scara preconizată inițial. Oricât de mult și-ar dori MBS să fie perceput ca un vizionar, este evident că atât el, cât și cercul său restrâns de apropiați doresc, de asemenea, să pară practici și pragmatici atunci când situația o cere.

Ei nu sunt nevoiți să dea socoteală poporului saudit pentru miliardele de dolari cheltuite pe proiecte care, în cele din urmă, s-ar putea dovedi a fi doar niște idei rămase la stadiul de proiect virtual pe internet.

După toate aparențele, Prințul Moștenitor se bucură în continuare de o mare popularitate în rândul tinerilor saudiți. Acest lucru permite ca megaproiecte precum „The Cube” să fie abandonate la fel de ușor ca niște ciorne aruncate la coș.

Actori importanți din sport, divertisment, artă și alte sectoare, care ajunseseră să se bazeze pe fondurile saudite, se confruntă acum cu o nouă realitate, în care robinetul finanțării fie abia mai picură, fie a fost închis complet.

Potrivit lui Ellen R. Wald, unele dintre aceste proiecte, precum circuitul LIV Golf, păreau lipsite de logică încă de la început. „Întrebarea este: care a fost strategia lor inițială? […] Presupun că nu au cheltuit acea sumă uriașă de bani doar pentru relații publice. Ar fi fost o nebunie.”

The Line, care aparține proiectului Neom, doar câțiva kilometri finalizați până în 2030

Redimensionarea proiectului: Din cauza costurilor astronomice și a problemelor bugetare, megaproiectul „The Line” a fost redimensionat semnificativ: dintre cei 170 de kilometri planificați inițial pentru anul 2030, se estimează că vor fi finalizați doar câțiva kilometri (mai puțin de 3%), urmând să găzduiască 300.000 de locuitori, în loc de cele 9 milioane preconizate inițial. Astfel, s-a prăbușit visul Arabiei Saudite de a construi Neom, orașul liniar de 161 de kilometri în valoare de 500 de miliarde de dolari, cost inițial.

sursă foto: xataka.com