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Ucraina vrea să-și acopere tot deficitul bugetar pentru 2027 cu banii UE. Ministrul de finanțe ucrainean cere o finanțare de 32,6 miliarde de euro

Ucraina vrea să-și acopere tot deficitul bugetar pentru 2027 cu banii UE. Ministrul de finanțe ucrainean cere o finanțare de 32,6 miliarde de euro
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Ministrul ucrainean de finanțe, Serhii Marcenko, a solicitat sâmbătă Uniunii Europene o finanțare suplimentară de 32,6 miliarde de euro pentru anul viitor. Comisia Europeană a spus că va lua în considerare această cerere, dată fiind intensificarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei, scrie Agerpres.

Mesajul politicianului din Ucraina a fost transmis mai departe de comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, în cadrul unei conferințe de presă care a urmat reuniunii informale a miniștrilor de finanțe ai UE de la Dublin.

În prezent, Ucraina se confruntă cu un deficit pentru anul 2027 de exact 32,6 miliarde de euro. Marcenko a avertizat că bugetul pentru anul viitor va fi cel mai tensionat de la începutul războiului cu Rusia, în 2022, și depășește gravitatea situațiilor din anii precedenți.

În acest sens, comisarul pentru finanțe al UE a precizat că Bruxelles-ul și Kievul colaborează în prezent pentru a stabili nevoia de finanțare a Ucrainei pentru anul viitor. Dombrovskis a precizat că Ucraina are nevoie de finanțare tot mai mare întrucât „invazia și agresiunea rusă se intensifică”. Mai mult, comisarul european a semnalat că inclusiv evaluările Fondului Monetar Internațional arată că ajutorul financiar extern deja promis Ucrainei ar putea să nu fie suficient și să necesite o suplimentare.

Suma cerută de Kiev, de 32,6 miliarde de euro, s-ar adăuga programului european de asistență financiară în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, aflat deja în derulare.

Acest program constă într-un împrumut din care Ucraina primește în tranșe până la sfârșitul anului viitor 60 de miliarde de euro pentru achiziții militare și 30 de miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar, împrumut pe care Kievul va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti „reparații de război”, altfel va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze. Singurele state care au refuzat să gureze sunt: Ungaria, Cehia și Slovacia.

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