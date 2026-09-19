România va avea un nou punct internațional de trecere a frontierei cu Ucraina, în zona Sighetu Marmației, după ce Guvernul a aprobat actul normativ privind deschiderea punctului Sighetu Marmației II – Bila Țerkva. Noul punct de trecere a frontierei va permite traficul rutier și transportul de mărfuri și pasageri, dar și trecerea pietonală.

Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontieră.

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Traficul va fi deschis în trei etape

Deschiderea punctului de trecere nu se va face într-o singură etapă. Autoritățile au stabilit un calendar gradual, în funcție de lucrările necesare pentru ca noul punct să poată funcționa în condiții normale.

Astfel, în primă fază, noul punct de frontieră va putea fi folosit de autoturisme și alte vehicule destinate transportului de persoane cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone. A doua etapă va permite și accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv al autobuzelor.

În ultima etapă va fi permis și traficul pietonal. Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației II este stabilită pentru 31 decembrie 2027.

Personalul și spațiile pentru controale vor fi asigurate de instituțiile implicate

Instituțiile care vor activa în noul punct de frontieră vor trebui să asigure necesarul de personal. Pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română, posturile vor fi acoperite prin redistribuirea unor funcții din schema deja aprobată. În cazul CNAIR, numărul de posturi necesare pentru controalele specifice va crește.

De asemenea, Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, va pune la dispoziție instituțiilor implicate spațiile necesare pentru activitatea de control. Printre acestea se numără și cele destinate Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș.

Fiecare instituție va suporta din propriul buget costurile pentru personal, echipamente și serviciile necesare funcționării punctului de frontieră, în limita fondurilor aprobate.