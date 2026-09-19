E o nouă eră în agricultură pentru chinezi. Munca câmpului nu se mai face demult manual, ci cu ajutorul inteligenței artificiale și a laserelor.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Astfel, roboții agricoli chinezești utilizează camere video și inteligență artificială pentru a distinge buruienile din culturi, apoi direcționează lasere de mare putere către punctele de creștere ale buruienilor, distrugându-le fără a folosi erbicide și fără a perturba solul.

După trecerea de la etapa de testare la utilizarea comercială pe scară largă pe câmpurile din provincia Heilongjiang, China a început și exportul acestei tehnologii, primul utilaj H8 urmând ajungă în Australia, anul acesta.

Este vorba despre mai mult decât un simplu robot pentru eliminarea buruienilor: acesta „vede”, ia decizii și țintește fiecare buruiană în parte, marcând o schimbare remarcabilă către o agricultură mai precisă, care depinde mai puțin de erbicide.