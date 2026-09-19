Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține că România poate intra într-o „nouă etapă, o etapă de creștere”, după măsurile luate de Guvernul Bolojan, și susține că va continua principiile fostului Executiv privind cheltuirea banilor publici. „Să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie. Aceste lucruri le voi continua”, a transmis Mureșan sâmbătă, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Mesajul premierului desemnat vine după ce, vineri seară, la Digi24, acesta a spus că ia în calcul relaxarea măsurilor de consolidare fiscală „de îndată ce ne permitem”.

Planul de guvernare propus de Siegfried Mureșan

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Siegfried Mureșan a transmis, sâmbătă, pe Facebook, un mesaj referitor la planul său de guvernare. Liberalul anunță că își propune să continue reformele inițiate de guvernul Bolojan.

„Ilie Bolojan a stabilizat țara și a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creștere”, a transmis Mureșan pe Facebook.

Premierul desemnat a precizat că va continua „câteva principii sănătoase”, precum gestionarea atentă a banilor publici.

„Cred că avem câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continuăm: să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie”, a adăugat Mureșan.

„Obiectivul este să reducem inflația, să creștem economia și să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor”, a continuat el.

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. La momentul desemnării nu exista o majoritate parlamentară conturată. Șeful statului a precizat că l-a ales pentru că, după 6 ore de consultări cu partidele, Mureșan a avut cele mai multe voturi.

Pentru a deveni premier, Siegfried Mureșan va trebui să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.