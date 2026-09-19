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Pentagonul este acuzat că ar ascunde numărul morților în războiul cu Iranul. Care ar fi cifra reală a deceselor în conflictul din Orientul Mijlociu

Pentagonul este acuzat că ar ascunde numărul morților în războiul cu Iranul. Care ar fi cifra reală a deceselor în conflictul din Orientul Mijlociu
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Potrivit unei investigații publicate de Washington Post, numărul real al militarilor americani decedați în conflictul cu Iranul depășește bilanțul de 18 decese raportat oficial de Pentagon. Cifra reală estimată s-ar ridica la cel puțin 22 de victime, potrivit unor oficiali americani familiarizați cu datele interne de contabilitate a victimelor.

Cinci oficiali ai Pentagonului au precizat pentru Washington Post că au existat cel puțin 22 de victime militare, cu patru mai multe decât numărul care apare în baza de date publică a Pentagonului. Mai mult, un al șaselea oficial, care a vorbit sub condiția anonimatului la fel ca ceilalți, a declarat că 23 de militari au murit din 28 februarie și până în prezent.

Nu toate decesele nedivulgate sunt legate direct de conflict, dar au implicat personal militar american care se afla în Orientul Mijlociu în mijlocul ostilităților.

În acest moment, baza de date DCAS a Pentagonului enumeră 18 decese în rândul militarilor americani, inclusiv decese cauzate de acțiuni ostile și neostile datând de la începutul conflictului din Iran. Detaliile despre decesele nedivulgate rămân însă neclare. Din acest motiv, oficialii familiarizați cu numărul mai mare de victime și-au exprimat frustrarea față de faptul că pierderile suplimentare de vieți omenești nu sunt reflectate în portalul public al Pentagonului privind victimele.

14 decese sunt înregistrate în baza de date a Pentagonului ca având loc în timpul Operațiunii Epic Fury, numele dat de administrația Trump războiului din Iran. Alte patru, reflectate într-o categorie separată numită Operațiuni de peste mări, datează de la un armistițiu din iulie între Washington și Teheran, care s-a prăbușit ulterior, ducând la reluarea atacurilor.

Ori de câte ori un membru al serviciului american decedează, armata efectuează o investigație privind îndeplinirea atribuțiilor oficiale pentru a determina dacă decesul a avut loc în timpul îndeplinirii atribuțiilor oficiale. Aceste constatări afectează beneficiile de urmaș pentru care sunt eligibile familiile membrilor serviciului.

Războiul împotriva Iranului a devenit o povară pentru președintele Donald Trump și Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Conform unui sondaj Reuters-Ipsos din septembrie, 28% dintre americani susțin abordarea lui Trump față de Iran, în timp ce 62% o dezaprobă.

Peste 820 de militari americani au fost răniți în acțiune de la începutul conflictului din Iran, conform bazei de date publice a victimelor. Mulți au suferit leziuni cerebrale traumatice ca urmare a contraatacurilor iraniene asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu.

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