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Vremea se răcește radical din cauza unui vortex polar care va traversa România. Temperaturi cu 10 grade mai scăzute decât ar fi normal

Ruxandra Radulescu
Vremea se răcește radical din cauza unui vortex polar care va traversa România. Temperaturi cu 10 grade mai scăzute decât ar fi normal
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Vremea se răcește brusc în perioada care urmează, din cauza unui val de aer polar care va traversa România. Dacă weekendul acesta, temperaturile se mențin mai ridicate decât ar fi specific pentru perioada în curs, de luni valorile termice se vor situa chiar și cu 10 grade sub cele normale, transmite Observator.ro.

În vest, centrul şi nordul țării, valorile temperaturilor vor fi de cel mult 19 – 20 de grade, în timp ce în zona de sud și sud-est a ţării vremea va fi semnificativ mai rece.

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Marţi şi miercuri, temperaturile vor scădea în întreaga ţară, sub normalul perioadei în care ne aflăm. În unele regiuni, temperaturile vor coborî până la 13 grade Celsius.

Cea mai friguroasă zi din săptămâna 21-27

Cele mai mici temperaturi de săptămâna viitoare se vor înregistra miercuri, 23 septembrie.  Maximele nu vor depăși 13 – 14 grade Celsius în partea nordică a țării, în timp ce în sud valorile termice nu vor depăși 18 – 20 de grade, inclusiv în Capitală

Există o probabilitate destul de ridicată ca la altitudini mari să apară precipitaţii mixte şi intensificări semnificative ale vântului, având în vedere vitezele la rafală de peste 70 – 80 km/h.

Episodul de răcire se va menține până spre finalul săptămânii viitoare, cu cele mai importante abateri termice în jumătatea de est a continentului.

Vortexul polar va afecta și alte zone din Europa

Această schimbare radicală a vremii va fi resimțită și în alte zone ale Europei, din cauza vortexului polar, care va traversa o parte din continent.

Atunci când circulația atmosferică favorizează desprinderea unor nuclee de aer rece spre sud, acestea pot coborî către latitudini mai joase, provocând răciri accentuate în Europa. În zilele următoare, o astfel de configurație va favoriza pătrunderea aerului rece către estul și sud-estul continentului, inclusiv în România.

FOTO: Envato

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