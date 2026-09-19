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Egiptul construiește o rețea feroviară de mare viteză de 2.250 km. Testele pe prima linie încep în octombrie. Țara va avea a șasea cea mai mare rețea de căi ferate de mare viteză din lume

Egiptul construiește o rețea feroviară de mare viteză de 2.250 km. Testele pe prima linie încep în octombrie. Țara va avea a șasea cea mai mare rețea de căi ferate de mare viteză din lume
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Egiptul construiește prima sa rețea de trenuri electrice de mare viteză, unul dintre cele mai mari proiecte feroviare aflate în prezent în dezvoltare. Planul actual al autorităților egiptene prevede patru linii, cu o lungime totală de aproximativ 2.250 de kilometri. Primele trei, însumând aproximativ 2.000 de kilometri, sunt deja în construcție și vor conecta zeci de orașe din țară. Pe site-ul companiei Siemens Mobility, reprezentanții estimează că, după finalizarea celor trei linii contractate de companie, Egiptul ar putea avea a șasea cea mai mare rețea feroviară de mare viteză din lume.

Compania Siemens construiește trei linii feroviare și livrează 41 de trenuri de mare viteză în Egipt

Proiectul primelor trei linii este realizat de Siemens Mobility împreună cu firmele egiptene Orascom Construction și Arab Contractors. Partea contractului care revine Siemens valorează aproximativ 8,1 miliarde de euro.

Printre cele mai importante trenuri ale proiectului se află cele 41 de garnituri Velaro de mare viteză. Fiecare tren are opt vagoane și 489 de locuri pe scaune. Garniturile au fost adaptate special condițiilor deșertice din Egipt, pentru a putea funcționa în condiții de temperaturi ridicate, praf și nisip. Modelul prezentat public la Cairo, la expoziția TransMEA 2025, poate atinge viteze de până la 250 de kilometri pe oră.

Rețeaua nu va fi folosită însă doar de trenurile Velaro. Siemens va livra și 94 de trenuri regionale Desiro High Capacity, fiecare format din patru vagoane, precum și 41 de locomotive Vectron destinate transportului de marfă. Astfel, sistemul este conceput atât pentru transportul rapid al pasagerilor între marile orașe, cât și pentru transportul mărfurilor între porturi, centre industriale și zone economice importante.

Planul complet al rețelei de trenuri ajunge la aproape 2.250 kilometri

Prima linie are aproximativ 660 de kilometri și pornește de la Ain Sokhna, pe coasta Mării Roșii, continuând prin zona Cairo și spre Alexandria, El Alamein și Marsa Matrouh, la Marea Mediterană. Pentru că realizează o legătură feroviară rapidă între Marea Roșie și Mediterană, traseul este cunoscut și sub denumirea de „Canalul Suez pe șine”. Linia va transporta atât pasageri, cât și mărfuri, inclusiv prin conexiunea cu portul Ain Sokhna.

A doua linie va avea aproximativ 1.100 de kilometri și va porni din zona Hadayek October, la vest de Cairo, urmând să traverseze Egiptul de Sus până la Aswan și Abu Simbel, în sudul țării. Proiectul este gândit inclusiv pentru conectarea zonelor agricole și a noilor centre de dezvoltare cu marile orașe.

A treia linie va lega Qena de litoralul Mării Roșii, prin Safaga și Hurghada. Aceasta are o miză importantă atât pentru turism, prin conectarea zonei Nilului cu stațiunile de la Marea Roșie, cât și pentru transportul de marfă către și dinspre portul Safaga. Autoritățile egiptene au publicat de-a lungul timpului lungimi diferite pentru această linie, astfel că traseul este mai sigur de prezentat fără o cifră exactă până la definitivarea proiectului.

Egiptul extinde rețeaua de mare viteză la 2.250 de kilometri cu o a patra linie

Pe lângă cele trei linii aflate în construcție, Egiptul plănuiește și o a patra linie, de aproximativ 250 de kilometri, între Port Said și Abu Qir, în Alexandria. Aceasta ar urma să aibă 14 stații, să traverseze șase guvernorate și să fie realizată cu participarea sectorului privat. Odată cu această extensie, planul complet al rețelei ajunge la aproximativ 2.250 de kilometri.

Unul dintre obiectivele proiectului este reducerea dependenței de mașini și autobuze pentru deplasările pe distanțe lungi. Pentru că rețeaua va fi complet electrificată, Siemens estimează că emisiile de carbon ar putea fi reduse cu aproximativ 70% în comparație cu deplasările echivalente realizate în prezent cu mașina sau autobuzul. Compania estimează, de asemenea, că cele trei linii contractate ar putea permite aproximativ 500 de milioane de călătorii pe an.

Luna aceasta, lucrările la prima linie se aflau într-o etapă avansată, iar autoritățile efectuau finisajele și pregătirile finale la stații. Șeful Autorității Naționale pentru Tuneluri, Tarek Goweily, a declarat pentru postul de televiziune Extra News că operațiunile de probă pentru proiectul trenului electric de mare viteză vor începe în octombrie pe secțiunea de la Ain Sokhna până la October City (Cairo) . El a explicat că prima linie a proiectului, care se întinde de la Ain Sokhna la Marsa Matrouh, a atins rate de finalizare între 85% și 88%, conform Egypt independent.

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