Cum s-a răzbunat un IT-ist clujean pe șefii lui. Fusese concediat prin e-mail, imediat după ce s-a întors din concediu

Un IT-ist clujean a trecut printr-o experiență teribilă, după ce a fost concediat imediat ce s-a întors din concediu medical. Bărbatul este determinat să ceară socoteală organizației pentru această situație.

Necazurile tânărului IT-ist clujean au început când a fost nevoit să își ia concediu medical, pentru o intervenție chirurgicală.

Acesta susține că, în timp ce se recupera, compania SITA din Cluj-Napoca, unde era angajat, ar fi făcut presiuni asupra sa, ba chiar a fost supus amenințărilor, în scopul de a-și relua lucrul. Situația a culminat atunci când a revenit din concediu și a fost dat afară.

IT-istul din Cluj acuză faptul că a fost concediat „fără niciun fel de explicație oficială, într-un mod total abuziv și lipsit de transparență”.

„După ce am ajuns la birou din concediul medical am primit mail-ul că o să fiu concediat fără niciun fel de explicație. Am întrebat la HR, nimeni nu știa nimic. În momentul în care mi-am luat concediul medical nu a existat niciun fel de reticență, având în vedere că știau de problema mea și perioada respectivă a fost singura în care chirurgul mă putea lua, astfel toată lumea a fost înțelegătoare. Problema reală a fost în momentul în care am refuzat să lucrez până eram în concediul medical”, a mai spus tânărul.