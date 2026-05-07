Experții în tehnologie sunt de acord: Între oprirea și repornirea smartphone-ului, aceasta este cea mai bună opțiune

Telefonul tău nu se odihnește niciodată cu adevărat și continuă să proceseze date în fundal, chiar și atunci când nu este utilizat, scrie El Economista.

Deși telefoanele mobile reprezintă dispozitivul pe care îl folosim cel mai mult, fiind și un instrument indispensabil pentru îndeplinirea oricărei munci, acțiuni sau sarcini, există încă anumite aspecte de care utilizatorii se îndoiesc sau poate nici nu le iau în considerare.

Deși am putea crede că smartphone-ul nostru se „odihnește” atunci când nu îl folosim, adevărul este că, deși solicitarea și performanța nu sunt aceleași, acesta rămâne activ și continuă să proceseze date în fundal. Și, la fel ca noi, are nevoie și de perioade de „deconectare” pentru a se reîncărca și a funcționa optim.

Când opriți și porniți din nou telefonul, totul se resetează de la zero, inclusiv sistemul de operare, setările hardware și orice aplicații care rulează în fundal. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă îl opriți sau îl reporniți, dar diferența dintre cele două procese constă în timpul în care dispozitivul este oprit.

O repornire înseamnă că dispozitivul pornește imediat după oprirea tuturor proceselor și inițierea inițializării, în timp ce atunci când îl opriți, decideți când să îl reporniți. Nu există nicio dovadă că oprirea telefonului oferă vreun avantaj real pentru sistem față de simpla repornire, deoarece nu efectuează o curățare temeinică și nu gestionează mai bine procesele.

Întrucât o repornire durează mult mai puțin timp decât oprirea și repornirea dispozitivului, experții sunt de acord că repornirea telefonului este aproape întotdeauna cea mai bună opțiune.

Dar cât de des ar trebui să faci asta? Nu există un consens în această privință, deoarece depinde foarte mult de fiecare utilizator și de fiecare dispozitiv. De exemplu, dacă folosești telefonul pentru serviciu, pentru jocuri video sau pentru orice altă sarcină care solicită mult smartphone-ul, ar trebui să îl repornești mai des, cel puțin o dată pe săptămână.

Dacă nu folosești telefonul prea mult și nu este încărcat, poți prelungi timpul, deși repornirea telefonului durează doar câteva minute și oferă beneficii dispozitivului tău, astfel că nu ar strica să o faci în fiecare zi.

