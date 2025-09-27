Prima pagină » Actualitate » TRUCUL banal care s-a viralizat pe social media: cum poți curăța rapid dușul fără efort

27 sept. 2025, 14:51, Actualitate
Trucul banal care s-a viralizat pe social media: cum poți curăța rapid dușul fără efort

Curățarea băii rămâne una dintre cele mai neplăcute sarcini casnice. Dacă toaleta este privită drept „proba de foc”, dușul nu se lasă mai prejos: pereții acoperiți de depuneri, rosturile murdare și sticla de geam plină de urme de apă și calcar pot da mari bătăi de cap.

În plus, baia trebuie curățată mai des, fiind un spațiu folosit intens.

Cum funcționează metoda

Totuși, o discuție pe rețeaua Reddit a dezvăluit o metodă surprinzător de simplă prin care baia este curățată impecabil și fără prea mult efort. Postarea a stârnit valuri de reacții și a fost preluată chiar și pe TikTok.

Ingredientul-cheie pentru o baie impecabilă? Un produs banal, prezent deja în orice gospodărie: detergentul de vase folosit în bucătărie.

Totul a pornit de la o întrebare: „Care sunt cele mai bune trucuri de curățenie pentru cei comozi?”. Printre răspunsuri, unul a atras imediat atenția:

„Țin detergent de vase la duș. În zilele când aplic balsam de păr, spăl pereții dușului cu detergent de vase și clătesc. Când opresc apa, folosesc o racletă pentru pereți și cadă ca să îndepărtez depunerile de săpun. Detergentul de vase e excelent pentru a dizolva murdăria de săpun, iar eu am părul mătăsos”.

Ideea s-a răspândit rapid și mai mulți utilizatori au confirmat eficiența metodei, spunând că detergentul de vase dizolvă rapid depunerile și poate fi folosit împreună cu o perie sau cu un simplu burete.

„Este genial și îl adopt imediat”, a comentat cineva. Alții au spus că țin în baie un burete magic și profită de dușurile mai lungi pentru a curăța pereții – „Țin un burete magic în duș din același motiv. Dacă fac un duș mai lung, profit și curăț baia”. „Fac și eu asta și, sincer, chiar îmi curăț dușul mult mai des datorită acestui obicei. De când fac asta, dușul meu arată mult mai bine, fără să simt că fac un efort în plus”, a comentat altcineva.

Totuși, se pare că nu toată lumea a fost convinsă. Pe TikTok, unii au recunoscut că nu vor să-și strice momentul de relaxare cu sarcini casnice. „Mi-aș dori, dar pentru mine dușul e timpul meu de relaxare. Este un fel de ritual, iar curățenia nu se potrivește”, a postat o persoană.

Chiar dacă trucul cu detergentul de vase poate fi o soluție rapidă pentru curățarea rapidă a băii, acesta nu înlocuiește întreținerea temeinică. Iar recomandarea este ca baia să fie spălată și igienizată săptămânal, pentru a preveni depunerile persistente.

