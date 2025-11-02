Prima pagină » Actualitate » Cum se apără jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

02 nov. 2025, 12:36, Actualitate
Jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, susține regretă acum a dat această sancțiune. „Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a declarat el, adaugând a primit amenințări și înjurături după ce incidentul a devenit public.

Să știți bucur pot vorbesc și eu, regret mult ce s-a întâmplat, ar fi trebuit, poate, să aplic un avertisment verbal sau cel mult scris, datorită încărcăturii. Nu ne-am dat seama putem crea această imagine”, a spus jandarmul în vârstă de 26 de ani, potrivit Republica.

Domnul Rădună ne-a sfidat tot drumul”, a mărturisit jandarmul. Iar, odată ajunși la destinație, „nu a permis altor persoane accesul, adică o persoană fizică nu a permis accesul altor persoane depună o lumânare”, a mai precizat el, pe motiv că acestea erau suveraniste.

„Un organizator, dacă nu dorește participarea altei persoane, ia legătura cu noi și ne spune. Și noi eram prinși între ciocan și nicovală. Între oamenii care așteptau aprindă o lumânare, se rugau de noi să aprindă o lumânare, și domnul Rădună, care teoretic nu-i lăsa intre. Și noi ne duceam la el și îl rugam frumos, și ne sfida”, a spus jandarmul.

Jandarmul susține că, în ultimele zile, a devenit ținta amenințărilor și înjurăturilor.

Părinții mei sunt devastați, nici nu imaginați ce mesaje am primit. Pe soția mea au căutat-o la locul de muncă. Nu sunt bine,” a spus el.

De cealaltă parte, Rădună a povestit și el varianta sa: de la Universitate, s-a alăturat marșului un bărbat cu un steag, care merge la toate protestele AUR.

„Mai era și un tip care a venit ne tămâieze, la propriu. I-am zis că nu e binevenit și , dacă vreau tămâie, mă duc eu la duhovnicul meu”, a declarat el.

În Piață a venit din nou cel cu steagul, Noi nu am vrut fie steaguri ca simbolistică. Nu am nicio problemă cu el ca individ, cu orientarea sa politică. Nu am vrut steaguri la comemorare, simbolic, pentru România a eșuat acolo,” a explicat Rădună.

