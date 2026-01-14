Prima pagină » Actualitate » Cum se descurcă Mircea Solcanu cu pensia. ”Când vreau să strâng bani, mănânc mai puțin”

14 ian. 2026, 12:30, Actualitate
Fostul prezentator de televiziune Mircea Solcanu, în vârstă de 49 de ani, a spus cum se descurcă cu pensia. ”Când vreau să strâng bani, mănânc mai puțin”, a explicat acesta.

Mircea Solcanu, fost prezentator al emisiunii ”PoveŞtiri de noapte”, de la postul de televiziune, Acasă TV, a fost nevoit să renunţe la micul ecran, în urmă cu mulți ani. Acesta a fost dat afară de la TV. A făcut anumite comentarii pe pagina sa personală de Facebook cu privire la drama lui Ionuț, băiețelul care a fost sfâșiat de câinii maidanezi.

Ulterior, Mircea Solcanu s-a retras la Constanţa, în oraşul natal și a urmat cursuri de actorie la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii Ovidius. Mircea Solcanu s-a dedicat și proiectelor de voluntariat activând în zona apărării drepturilor animalelor. În anul 2012, fostul prezentator de televiziune Mircea Solcanu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier. Acesta a fost operat la Viena.

Mircea Solcanu are pensie de handicap de 1.280 de lei. Acesta a explicat cum se descurcă cu această sumă în condițiile în care persoanele în situația sa nu mai sunt scutite de impozite.

”Pensia mea este de 1.280 lei. (…) Eram scutiți de impozite pe casă și pe mașină, dar cum nu am nici una, nici alta, nu are de ce să mă scutească sau să mă afecteze. Nu știu dacă s-a revenit, dar mi se pare aiurea să sufere toată lumea cu dizabilități, pentru că unii și-au luat certificate de persoane cu dizabilități aiurea. Ar trebui trași la răspundere doctorii care au dat acele certificate, nu să pedepsim toți handicapații. Acum, e efectiv o pedeapsă pentru cei care chiar au dizabilități. E un act justificat pentru cei care le au aiurea sau pentru diverse boli închipuite. Dar nu știu cine a spus că se va duce vreun medic din comisie la pușcărie. Nimeni! Comisiile acelea sunt vinovate, nu handicapații”, a declarat Mircea Solcanu pentru revista Viva.

Mircea Solcanu a explicat că pensia respectivă este pentru toate problemele de sănătate pe care le are:

”Pentru toate poveștile mele de sănătate, nu doar pentru problema cu urechea pe care o am. Am pe certificat peste 14 povești de acest gen. (…) Da. În momentul de față iau tratament”.


Fostul prezentator TV a spus și cum se descurcă cu pensie și cum reușește să mai pună un ban deoparte:

”Am noroc că unele sunt gratuite(n.r. tratamente). Iar dacă plătim impozite, nu mai avem bani de tratamente. Ce face domnul Bolojan e ceva foarte… adică e ușor să spui, dintr-un birou de acolo, de la Guvern, pentru că aici se schimbă viețile oamenilor. Pentru oamenii cu dizabilități, care nu au decât această sursă de venit, e un dezechilibru. Un dezechilibru din acesta de 100 de lei, lor le dă toată viața peste cap. Oamenii ar plăti, dar după aceea mănâncă mai puțin. Eu știu de la mine. Când vreau să strâng bani, mănânc mai puțin. Da. Așa îmi adun bani. Într-adevăr am făcut eforturi timp de doi ani de zile să adun bani. Acum vreau să îmi cumpăr un televizor. Deci, uită-te că se poate și strânge. Pe cuvântul meu. Dacă te gospodărești într-un fel așa… reușești”.

