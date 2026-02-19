Cum se obține un trandafir criogenat, proces care îi permite să își păstreze aspectul proaspăt ani la rând

Un trandafir criogenat se obține printr-o conservare, un proces special de înghețare și eliminare a umidității, care îi permite să își păstreze aspectul proaspăt ani la rând. Procesul de criogenare se realizează în laboratoare specializate care utilizează tehnologia pe bază de vid, iar în urma tratamentului, floarea poate rezista înre 3 și 25 de ani, fără a fi udată.

Deși este cunoscut drept „trandafirul nemuritor” acesta este o floare 100% naturală, nu un produs artificial din plastic sau mătase, iar diferența constă în metoda de conservare, care permite menținerea texturii moi și a culorii intense pentru o perioadă îndelungată, scrie bzi.ro.

Ce este un trandafir criogenat și cum decurge procesul de conservare al acestei flori

Un trandafir criogenat este, în general, o floare naturală care trece printr-un proces industrial de conservare menit să înlocuiască apa din interiorul plantei cu substanțe stabilizatoare.

Scopul final este ca floarea să își păstreze forma, culoarea și flexibilitatea fără să se ofilească, iar procesul constă în recoltarea trandafirilor din momentul în care sunt complet înfloriți, deoarece atunci au cea mai bună structură și un aspect estetic ideal.

Prima etapă constă în congelarea florilor la temperaturi foarte scăzute, cuprinse între -30 și -55 de grade Celsius, timp de aproximativ 24 de ore. Această fază stabilizează țesuturile plantei și pregătește floarea pentru extragerea apei.

Ulterior, trandafirii sunt introduși într-o cameră de vid unde are loc liofilizarea. În acest mediu controlat, gheața formată în interiorul celulelor se transformă direct în vapori, fără a trece prin starea lichidă, proces numit sublimare. Astfel, structura petalelor nu este deteriorată, iar forma naturală este păstrată.

Eliminarea completă a umidității poate dura câteva săptămâni, timp în care temperatura este crescută gradual. După această etapă, petalele, frunzele și tulpinile sunt tratate cu soluții speciale pe bază de glicerină și alți compuși stabilizatori care înlocuiesc apa extrasă.

Aceste substanțe redau elasticitatea și aspectul natural al florii, iar în unele cazuri, fiecare componentă este conservată separat, pentru că reacționează diferit la proces, iar la final floarea este reasamblată manual pentru a obține forma perfectă.

Rezultatul este un trandafir care arată și se simte ca unul proaspăt, dar care poate rezista ani de zile fără o îngrijire clasică.

Cum se păstrează corect un trandafir criogenat

Pentru ca un trandafir criogenat să își păstreze frumusețea cât mai mult timp, este important să fie respectate câteva reguli simple de depozitare. În primul rând, floarea nu trebuie udată sub nicio formă, deoarece contactul cu apa poate afecta structura petalelor și poate reduce durata de viață. De asemenea, este recomandat să fie ferită de razele directe ale soarelui, care pot estompa culoarea în timp.

Un alt factor important este umiditatea. Trandafirii criogenați trebuie păstrați într-un mediu uscat, deoarece umezeala excesivă poate duce la deteriorarea aspectului. Din acest motiv, multe modele sunt comercializate în cupole de sticlă, care oferă protecție împotriva prafului și a variațiilor de umiditate.

Ambalajul original joacă, de asemenea, un rol important în menținerea calității produsului. Pe piață există mai multe variante de prezentare. Trandafirii criogenați pot fi integrați în aranjamente elegante în cutii rotunde sau pătrate, pot fi expuși individual în cupole de sticlă, în globuri decorative sau în cutii transparente asemănătoare celor pentru bijuterii.

Datorită duratei îndelungate de viață, un trandafir criogenat poate fi oferit frecvent la aniversări, zile de naștere, sărbători dedicate iubirii sau la aniversarea căsătoriei.

