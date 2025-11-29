S-a dat startul petrecerilor de iarnă în această minivacanță de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Deși vremea este mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.

Unii au ales să meargă la băi calde, în staţiunile Felix ori Sovata, alții profită de piscinele hotelurilor din Poiana Brașov, la care adaugă plimbări și mese festive de Ziua Națională. Pentru un astfel de sejur, turiștii au plătit tarife cu patru cifre.

Un grup de turişti din Bucureşti, ajuns în Poiana Brașov, a savurat acest jacuzzi în aer liber, chit că vremea era mohorâtă.

„Am zis și noi să sărbătorim 1 decembrie ca și cum se cuvine. Păcat că nu avem zăpadă”, spune un turist pentru Știrile PRO TV.

Evident, hotelierii s-au pregătit și eu pentru acest weekend prelungit.

„Vom avea o cină festivă în data de 30 și în data de 1, cu un meniu festiv românesc și program artistic cu DJ. De la 200 de euro camera dublă, este un tarif mediu în perioada aceasta”, precizează Mihai Moisescu, director relații publice al unui hotel. „Avem un grad de ocupare de 100%, pachetele încep de la 1.800 de lei la 2.200 de lei, cu mic dejun inclus, acces la toate facilitățile”, spune și Gabriel Roșca, manager hotel: „Întotdeauna un weekend prelungit atrage clienți, indiferent de perioada în care se desfășoară. În altă ordine de idei, 1 decembrie este acea sărbătoare care dă startul petrecerilor nu numai în Poiana Brașov, ci pretutindeni”, afirmă Roxana Cojocea, președinte Organizația Patronală de turism Poiana Brașov.

Un complex din Băile Felix este ocupat în proporție de peste 90% de turiștii veniți să se relaxeze în apa termală.

Turistă: „E bine, e apa curată, e caldă, e plăcut.”

Turist: „Am venit pentru sărbătorile de 1 decembrie. Venim de 5 ani.”

Raluca Lefter – director marketing al unui complex balnear: „Pentru acest weekend prelungit, avem pregătite pachete speciale, care pornesc de la 2.600 de lei, includ demipensiune, un prânz festiv.”

Festin demn de sărbătoare

Alte gazde au pregătit un festin demn de sărbătoare.

Bucătar: „Preparăm cotlet la grătar, ceafă la grătar, jumeri, caltaboși, toroș.”

Turiști: „Ne-am ales jumări, șoric, aituri, ceapă, vin cald.” (…)

„Totu-i bun, nu avem de ales.”

Aici, turiștii plătesc până în 1.200 de lei pentru un sejur de două sau trei nopți.

„Vom avea și un program folcloric, vom continua în seara asta cu o cină festivă, iar pe tot parcursul sejurului vor avea acces în zona de aquaparc, unde vom avea petreceri cu spumă, vom avea cango jump, aqua-zumba”, declară Dumitru Fechete, directorul unui complex balneo.

La Sovata, turiştii s-au adunat în mijlocul bazinelor cu apă sărată:

„Am ieșit la plimbare și aseară și astăzi facem băi, cred că trei pe zi sunt suficiente” (…);

„Chiar am prins o ofertă de Black Friday, 600 de lei trei persoane și cu demipensiune”.

După petrecerile de Sf. Andrei, de mâine urmează cele din weekendul viitor, de Moş Nicolae.