La sfârșitul lunii noiembrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se menține închisă, iar precipitațiile fac parte din decor. Diminețile sunt cețoase, nu lipsesc intensificările vântului, iar la munte, la altitudini înalte, zăpada se așterne într-un strat din ce în ce mai gros.

A fost ceață și la București, în această dimineață, cu ploaie slabă. Cea mai ridicată temperatură din țară – 14 grade Celsius – s-a înregistrat la Constanța, iar cea mai scăzută temperatură – 2 grade – a fost la Iezer și la Arad.

Ziua Națională a României se apropie cu pași repezi, iar Iris Răducanu – meteorologul de serviciu al ANM – a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, cum va fi vremea pe data de 1 Decembrie, atât în țară, cât și în București.

„Vor fi ]nnorări temporare în vest și sud, în rest cerul va fi mai mult noros. Vor fi ploi slabe, local în Moldova, Transilvania și Maramureș, izolat în Muntenia, Dobrogea și posibil în Banat și Crișana.

La munte, la altitudini mari, în Carpații Orientali, vor fi precipitații mixte, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime, la nivelul întregii țări, se vor situa între 4 și 14 grade Celsius.

În București, cerul va prezenta înnorări temporare, fără ploaie, vântul va sufla slab, iar temperatura se va situa în jurul a 10 grade”, a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM.

ANM, informare meteorologică

Meteorologii ANM au transmis și o informare meteorologică, valabilă până în data de 30 noiembrie, la ora 20:00.

„Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5…15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, transmite ANM.

