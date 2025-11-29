Prima pagină » Știri » Mergem cu umbrelele la parada militară de 1 Decembrie? ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în Ziua Națională a României

Mergem cu umbrelele la parada militară de 1 Decembrie? ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în Ziua Națională a României

Cristian Lisandru
29 nov. 2025, 12:16, Știri
Mergem cu umbrelele la parada militară de 1 Decembrie? ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în Ziua Națională a României

La sfârșitul lunii noiembrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se menține închisă, iar precipitațiile fac parte din decor. Diminețile sunt cețoase, nu lipsesc intensificările vântului, iar la munte, la altitudini înalte, zăpada se așterne într-un strat din ce în ce mai gros.

A fost ceață și la București, în această dimineață, cu ploaie slabă. Cea mai ridicată temperatură din țară – 14 grade Celsius – s-a înregistrat la Constanța, iar cea mai scăzută temperatură – 2 grade – a fost la Iezer și la Arad.

Ziua Națională a României se apropie cu pași repezi, iar Iris Răducanu – meteorologul de serviciu al ANMa transmis, în exclusivitate pentru Gândul, cum va fi vremea pe data de 1 Decembrie, atât în țară, cât și în București.

Vor fi ]nnorări temporare în vest și sud, în rest cerul va fi mai mult noros. Vor fi ploi slabe, local în Moldova, Transilvania și Maramureș, izolat în Muntenia, Dobrogea și posibil în Banat și Crișana.

  • La munte, la altitudini mari, în Carpații Orientali, vor fi precipitații mixte, iar vântul va sufla slab și moderat.
  • Temperaturile maxime, la nivelul întregii țări, se vor situa între 4 și 14 grade Celsius.

În București, cerul va prezenta înnorări temporare, fără ploaie, vântul va sufla slab, iar temperatura se va situa în jurul a 10 grade”, a transmis, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM.

ANM, informare meteorologică

Meteorologii ANM au transmis și o informare meteorologică, valabilă până în data de 30 noiembrie, la ora 20:00.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5…15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, transmite ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alertă în Cehia: la fel ca în România, se folosesc din ce în ce mai multe antibiotice. Acest lucru prezintă riscuri semnificative, spun specialiștii
11:14
Alertă în Cehia: la fel ca în România, se folosesc din ce în ce mai multe antibiotice. Acest lucru prezintă riscuri semnificative, spun specialiștii
ȘTIINȚĂ Cercetătorii elvețieni dezvăluie într-un nou studiu care sunt cele mai riscante 100 de decizii pe care oamenii le iau în lumea modernă
07:00
Cercetătorii elvețieni dezvăluie într-un nou studiu care sunt cele mai riscante 100 de decizii pe care oamenii le iau în lumea modernă
SĂNĂTATE De ce ar trebui să trecem pe alimente fermentate în lunile de iarnă. Cum a ajuns varza murată din România „strategie de reziliență” în Estonia
06:00
De ce ar trebui să trecem pe alimente fermentate în lunile de iarnă. Cum a ajuns varza murată din România „strategie de reziliență” în Estonia
Gândul de Vreme Nu scăpăm de ploi și frig. ANM, pentru Gândul: „A fost emisă o nouă atenționare meteorologică”
10:30, 28 Nov 2025
Nu scăpăm de ploi și frig. ANM, pentru Gândul: „A fost emisă o nouă atenționare meteorologică”
VIDEO EXCLUSIV Când vom putea circula de la Sibiu la Pitești (A1) și pe Autostrada Transilvania (A3)
08:30, 28 Nov 2025
Când vom putea circula de la Sibiu la Pitești (A1) și pe Autostrada Transilvania (A3)
VIDEO EXCLUSIV Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”
14:05, 27 Nov 2025
Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la supermarket
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Un nou studiu arată de ce unele minți nu se pot „opri” noaptea
EXTERNE După negocierile de 4 ore cu Putin, Orban s-a dus lângă Kremlin să mănânce. Ce preparate a servit premierul maghiar și la cât a ajuns nota de plată
13:38
După negocierile de 4 ore cu Putin, Orban s-a dus lângă Kremlin să mănânce. Ce preparate a servit premierul maghiar și la cât a ajuns nota de plată
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pe BOLOJAN îl va prinde Crăciunul în funcția de premier. El este în siguranță, este ca Ceaușescu în 1988”
13:30
Ion Cristoiu: „Pe BOLOJAN îl va prinde Crăciunul în funcția de premier. El este în siguranță, este ca Ceaușescu în 1988”
EXTERNE Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948
13:19
Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948
EXTERNE Nici rușii n-o plac pe Zaharova. Putin testează candidați pentru alegerile parlamentare. Cine sunt favoriții
13:08
Nici rușii n-o plac pe Zaharova. Putin testează candidați pentru alegerile parlamentare. Cine sunt favoriții
SCANDAL „Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”
13:02
„Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”
EXTERNE Traficul aerian global ar putea fi grav perturbat. Îngrijorat de siguranța propriilor avioane, gigantul Airbus vrea să remedieze, de urgență, o problemă la avioanele A320
12:53
Traficul aerian global ar putea fi grav perturbat. Îngrijorat de siguranța propriilor avioane, gigantul Airbus vrea să remedieze, de urgență, o problemă la avioanele A320

Cele mai noi