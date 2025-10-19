Prima pagină » Actualitate » Cum se schimbă legea pentru trotinetele electrice după un val de accidente în România

Cum se schimbă legea pentru trotinetele electrice după un val de accidente în România

19 oct. 2025, 19:52, Actualitate
Cum se schimbă legea pentru trotinetele electrice după un val de accidente în România

Tot mai mulți români optează pentru trotineta electrică drept mijloc de transport pentru deplasările de zi cu zi, sunt mai rapide și se folosesc mai ușor. Cu toate astea, puține persoane știu că pot fi aplicate și sancțiuni de până la 1.600 de lei. Legislația rutieră tratează trotinetele electrice cu aceeași rigoare ca orice alt vehicul din trafic și stabilește și reguli clare pentru circulația, dar și dotările obligatorii pentru siguranță.

Se modifică legea pentru trotinetele electrice

Conducătorii de trotinete au devenit un adevărat pericol în trafic, ultimul incident îl are ca victimă pe un băiat care a căzut și s-a rănit grav. La nivel național, doar în ultimele luni ale anului s-au înregistrat peste 1.600 de incidente și 7 decese. Legea ar putea fi modificată astfel încât conducătorii să fie obligați să aibă permis.

„Ar trebui scoase de pe uz. Nu au ce căuta pe stradă, ați văzut și pe bordură și pe trotuar, lovesc oamenii, bătrâni, copiii. În parc dacă e loc special. Nu că ne încurcă, nu, mai puțin contează asta, contează că omoară oameni”

„Despre trotinete, sunt foarte periculoase, noi trebuie să îi protejăm și așa. Pentru că dacă îl atingi se dezechilibrează”

„Ar trebui să fie atenți și cei care le folosesc și conducătorii auto. Odată ce s-au făcut și pistele pentru bicicliști, pentru cei care conduc trotinetele, trebuie să fie atenți, și ei, și conducătorii auto.”, spun cetățenii, potrivit Antena 3 CNN.

Ce reguli trebuie să respecte cei care folosesc trotinetele electrice

  • Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.
  • Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.
  • Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

