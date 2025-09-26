Prima pagină » Actualitate » Trotinetele electrice, un pericol pentru viață. O fată și un băiat din Bistrița au fost accidentați

26 sept. 2025, 22:32, Actualitate
Se înmulțesc cazurile de accidente care au în centru trotinetele electrice. Astfel, o fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau cu o trotinetă electrică în Bistriţa, au fost accidentaţi. Şoferul care i-a lovit avea dreptul de a conduce suspendat.

Doi adolescenți, o fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi de o maşină, fiind accidentaţi.

Șoferul de 23 de ani avea dreptul de a conduce suspendat

Şoferul autoturismului, în vârstă de 23 de ani, avea dreptul de a conduce suspendat, transmite News.ro.

Care este orasul care a interzis trotinetele electrice, sursa foto: Envato

”În această seară, poliţiştii Biroului Rutier au intervenit la un accident semnalat în municipiul Bistriţa. La locul evenimentului poliţiştii au constatat faptul că un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Şieu a intrat în coliziune cu o trotinetă electrică pe care se afla un tânăr de 18 ani şi o tânără de 15 ani, ambii din Bistriţa”, anunţă, vineri seară, IPJ Bistrişa-Năsăud.

În urma impactului, cele două persoane de pe trotinetă au fost rănite, necesitând acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

”Verificările poliţiştilor cu privire la şoferul de 23 de ani au indicat faptul că acesta are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Poliţiştii Biroului Rutier continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând să fie stabilite cauzele şi împrejurările producerii accidentului”, a mai transmis Poliţia.

ISU Bistriţa-Năsăud a precizat că victimele erau conştiente. Accidentele cu trotinete electrice s-au înmulțit, demonstrând gradul de pericol al acestui mijloc de transport alternativ. O anchetă exclusivă Gândul a probat în teren date alarmante despre siguranța pietonilor.  

