Cum se transportă în mod corespunzător copiii în mașină. Șoferii care nu respectă regulile riscă amenzi, dar și suspendarea permisului auto

02 dec. 2025, 18:27, Actualitate
În România, transportul copiilor în autovehicule este strict reglementat prin Codul Rutier, iar părinții care nu respectă legea, ținând copilul în brațe sau fără un dispozitiv de siguranță corespunzător, riscă o amendă destul de mare, dar și suspendarea permisului de conducere.

Sancțiunile pot ajunge până la 3.300 de lei, iar permisul de conducere poate fi suspendat pentru 30 de zile, în funcție de gravitatea situației. Copiii cu o înălțime mai mică de 135 cm trebuie să fie transportați exclusiv în scaune auto speciale, omologate, adaptate vârstei și greutății lor, iar montarea scaunului trebuie să se facă pe bancheta din spate a vehiculului.

Pentru copiii cu o înălțime între 135 și 150 cm, care nu au împlinit 12 ani, transportul se poate face cu un dispozitiv de ajustare a centurii de siguranță, însă tot pe bancheta din spate.

Ddacă un copil este ținut în brațe de un adult în timpul mersului, situația se încadrează în contravenții de clasa a IV-a, care presupun între 9 și 20 de puncte amendă. În cazul în care copilul este ținut în brațe pe scaunul din față, șoferul riscă o amendă între 1.485 și 3.300 de lei și poate avea permisul suspendat pentru 30 de zile, precizează capital.ro.

„Dacă copilul este transportat fără a respecta aceste reguli, riscurile sunt semnificative atât pentru copil, cât și pentru persoana care îl ține în brațe”, se precizează în lege.

Reguli și sancțiuni drastice pentru transportul animalelor în mașină

Șoferii trebuie să știe că transportul animalelor de companie în autoturism se face cu respectarea unor condiţii care protejează atât animalul, cât şi siguranţa vehiculului. Animalul trebuie să stea pe bancheta din spate, într‑o cuşcă sau cu ham sau centură specială, care să prevină deplasarea liberă în maşină.

Animalele nu pot fi transportate pe scaunul pasagerului din faţă, motivul fiind atât protejarea animalului, cât şi evitarea distragerii şoferului, precizează sursa citată. Sancţiunile pentru nerespectare sunt substanţiale: o contravenţie din clasa a IV‑a de sancţiuni atrage între 9 şi 20 de puncte‑amendă.

În 2025, un punct‑amendă valorează 202,5 lei, ceea ce poate conduce la o amendă maximă de 4.050 lei. Pe lângă amenda propriu‑zisă, faptul că animalul este plasat într‑o zonă nesigură a maşinii poate avea consecinţe grave în caz de accident, precizează sursa citată.

Legea din România privind protecția animalelor prevede că deținătorii sunt obligați „să asigure condiții corespunzătoare de transport, care să nu le provoace suferințe inutile”.

În cazul animalelor de companie, acestea trebuie transportate în condiții sigure, folosind cuști speciale, hamuri cu prindere în centura de siguranță și portbagajul mașinilor break sau SUV, cu grilaj despărțitor.

Amenzi uriașe și chiar suspendarea permisului de conducere riscă părinții care transportă copiii în mașină fără a respecta legea. Copiii sub 12 ani nu au voie să ocupe, într-o mașină, locul din față al pasagerului.

