Cum şi-a convins deputatul Daniel Ciornei colegii din Comisia de Apărare să nu respingă proiectul care previne femicidul: „Este un proiect bun. Hai să-l amânăm! O să avem iar pe conștiinţă victime”

Luiza Dobrescu
09 dec. 2025, 09:32, Actualitate
Deputaţii şi senatorii AUR au iniţiat o serie de modificări legislative care ar urma să fie aduse pentru modificarea şi completarea Legii 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale şi a Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată.

Proiectul a primit aviz negativ de la senatori, însă a obţinut o amânare de 2 săptămâni din partea Comisiei de Apărare a Camerei Deputaţilor şi chiar s-a ajuns la concluzia că ar trebui modificată întreaga lege, după o consultare prealabilă cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul iniţiat de cei de la AUR a primit aviz negativ din partea Senatului şi chiar din partea Consiliului Superior al Magistraturii şi era cât pe-aci să aibă aceeaşi soartă şi în Comisia de Apărare a Camerei Deputaţilor.

În momentul în care se pregăteau să decidă avizul negativ, deputaţii AUR, Daniel Ciornei şi Monica Iagăr, au reuşit să-şi convingă atât colegii, cât şi pe reprezentanţii Ministerului de Interne, că este o lege bună care ar ajuta femeile aflate în situaţii de risc:

„Din păcate, noi sancţionăm fapta şi nu facem prevenţie. Acest proiect este despre prevenţie. De cele mai multe ori, victimele sunt terorizate că s-ar putea întâlni cu agresorii. Prezumţia de nevinovăţie, din moment ce are un ordin de restricţie, se presupune că deja este sancţionat. Şi atunci, victima, cum ar trebui să se protejeze? Nu protejăm victimele şi femeile, în general. Facem tot felul de legi, dar să prevenim nu facem nimic”, a argumentat deputatul Daniel Ciornei.

Colega sa, Monica Iagăr, a spus că practic este doar o îmbunătăţire a legii din 2021 şi „să facem cumva să prevenim”.

În ciuda argumentelor, deputaţii se pregăteau să dea aviz negativ, însă, deputatul Daniel Ciornei a revenit şi a obţinut o amânare a proiectului şi chiar o nouă lege a protecţiei victimelor violenţei domestice.

„Este un proiect bun. Hai ca să-l amânăm şi dacă doriţi să protejăm, să prevenim, haideţi cu amendamente să facem ceva bun! Că-i păcat!  Că o să avem iar pe conţiinţă victime că noi nu facem nimic. Hai să-l amânăm! Veniţi cu nişte amnendamente, facem împreună la Comisie!”, le-a spus Ciornei colegilor săi din Comisie.

Deputaţii au amânat proiectul pentru 2 săptămâni şi au solicitat chiar să se vină cu nişte modifcări legislative pertinente care să aducă schimbări întregii legi de prevenţie a femicidului.

