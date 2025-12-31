Prima pagină » Actualitate » Cum trecem peste mahmureala de Anul  Nou. În cât timp dispare alcoolul din sânge

Cum trecem peste mahmureala de Anul  Nou. În cât timp dispare alcoolul din sânge

31 dec. 2025, 11:20, Actualitate

Pentru mulți, noul an începe tradițional cu dureri de cap, la propriu. Experții spun că există o serie de trucuri pentru a scăpa de mahmureală. Românii se numără printre cei mai mari consumatori de alcool din Europa. De sărbători, mai ales de Crăciun și Revelion, consumul crește și mai mult pentru că mesele festive sunt strâns legate de tradiție. Chiar dacă nu există date exacte pentru această perioadă, statisticile arată că un român consumă, în medie, peste 11-12l de alcool pur pe an, ceea ce plasează România pe primele locuri în topul european.

Totul este bun, cu măsură, măsura contează. Deci un parc de vin sau o bere la ocazii e în regulă, altminteri alcoolul este rău. Perioada de timp care trece de când ai început să vei și până la eliminarea alcoolului din organism variază în funcție de o serie de factori, printre care tipul de alcool, cantitatea cât de repede ai băut, dar și vârsta, sexul și alimentele consumate.

Dacă vreți o cifră undeva la patru, șase ore este timpul de înjumătățire al alcoolului în sânge. După această perioadă de timp, majoritate a persoanelor nu mai sunt sub efectul acest acestei substanțe.

Creierul și ficatul, suferinzii de serviciu

Organul cel mai afectat este creierul. Intoxicația acuta alcoolică reprezintă o urgență prin faptul că se produce o deprimare la nivelul creierului, care modifică tot ce înseamnă funcție motorie, capacitate de mobilizare, vorbire, percepția temporală și spațială sunt afectate.

Iar pe locul secund este ficatul, pentru că el este cel care trebuie să metabolizeze alcoolul și de foarte multe ori, după cantități importante de alcool, apare o complicație numită hepatită acută toxică. Există o cantitate recomandată de alcool, dar cred că unu, un pahar, două devin. În perioada festivă poate să se reprezinte o cantitate sigură.

Specialiștii spun că dușul rece, cafeaua sau sportul după consumul de alcool nu ajută la eliminarea substanței din organism. Acestea sunt mituri care doar reduc senzația de mahmureală. Moderația, spun medicii, este singura care ne poate ține departe de aceste neplăceri.

