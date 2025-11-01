Prima pagină » Actualitate » Cum va fi VREMEA duminică, 2 noiembrie 2025. Ceață matinală, în mai multe zone din țară

Cum va fi VREMEA duminică, 2 noiembrie 2025. Ceață matinală, în mai multe zone din țară

01 nov. 2025
Cum va fi VREMEA duminică, 2 noiembrie 2025. Ceață matinală, în mai multe zone din țară
Sursa foto - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, dar cu ceață matinală în mai multe zone din țară.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, duminică, valorile termice sunt peste mediile climatologice ale debutului de noiembrie, continuând tendința începutului de lună.

Astfel, pe 2 noiembrie 2025, vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu maxime ce vor atinge valori de până la 16° Celsius în multe regiuni ale țării.

Dimineața, ceața va fi prezentă în primele ore, mai ales în regiunile estice (Moldova, Dobrogea), dar și local în Muntenia, Oltenia și Transilvania.

Însă, potrivit specialișitlor ANM, ceața nu va persista pe tot parcursul zilei, urmând ca spre amiază cerul să fie variabil, cu perioade de soare în majoritatea zonelor.

În ceea ce privește ploile, acestea vor fi izolate și slabe, regimul pluviometric menținându-se deficitar în nord-vestul teritoriului. În restul țării se va situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Vremea în România în următoarele 4 săptămâni. În ce perioadă va ploua

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare pe crestele montane și pe arii restrânse în vest și est.

În rest, pentru a doua zi a lunii noiembrie, nu sunt emise avertizări meteorologice de fenomene extreme relevante la nivel național, dar se recomandă prudență în trafic dimineața, pe fondul prezenței ceții în zonele estice și centrale.

Cum va fi vremea în principalele orașe din țară

București: Maxima zilei va fi în jur de 14°C, cu ceață în prima parte a dimineții și cer variabil spre după-amiază.

Cluj-Napoca: Maxima în jur de 13°C, cer temporar noros, ceață matinală local.

Timișoara: Maxima prognozată de 15°C, vânt slab, posibil nori stratiformi.

Constanța: Maxima de 16°C, cer variabil, ceață de scurtă durată la primele ore.

Iași: Ziua va începe cu ceață densă, mai ales în zonele periurbane, care însă va dispărea treptat până spre orele prânzului. Temperatura maximă va fi de 14°C, iar minima de 7°C, cu regim eolian slab spre moderat. Cerul va fi variabil după-amiază, iar riscul de precipitații este redus.

În general, debutul lunii noiembrie aduce temperaturi mai ridicate față de normalul perioadei, urmând ca din a doua săptămână vremea să revină treptat la valorile climatologice specifice, potrivit bzi.ro.

