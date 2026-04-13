Cum va fi vremea în a doua zi de Paște și în restul săptămânii. ANM transmite informații de ultimă oră pentru Gândul

ANM anunță o perioadă cu temperaturi apropiate de normalul termic în Capitală. Deși prima parte a săptămânii aduce vreme frumoasă, meteorologii avertizează, în exclusivitate pentru Gândul, că probabilitatea pentru ploi crește semnificativ după data de 17 aprilie.

Astăzi, în a doua zi de Paște, bucureștenii se bucură de un cer variabil și de o temperatură maximă care atinge 17 grade. Vântul suflă moderat, iar noaptea aduce valori scăzute, cu minime care coboară până la 4 grade. Până miercuri dimineață, Capitala nu se află sub nicio alertă de vreme rea, semn că atmosfera rămâne calmă și plăcută.

Marți, cerul prezintă înnorări temporare, iar vântul prinde putere pe parcursul zilei, cu rafale ce ating viteze de 45 km/h. Chiar și în aceste condiții, maxima se menține în jurul valorii de 16 grade. Miercuri și joi, vremea frumoasă continuă să domine Bucureștiul, cu temperaturi ridicate și cer senin.

Vânt puternic în restul țării

În restul teritoriului, vântul creează probleme mai mari, în special în zona montană unde rafalele ating 90 km/h. În Banat și în alte regiuni, viteza vântului oscilează între 50 și 60 km/h, în timp ce în restul țării se resimt intensificări mai slabe. Valorile termice la nivel național se mențin astăzi între 10-21 de grade.

