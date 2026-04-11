Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Vremea se îmbunătățește de Paște, conform informațiilor transmise de ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Valorile termice se apropie de specificul perioadei, dar deși soarele domină majoritatea regiunilor, la munte și în estul țării sunt anunțate precipitații mixte și ninsori slabe.

Temperaturi de primăvară și cer variabil

Temperaturile maxime urcă și ating pragul de 18 grade în sudul Banatului, în timp ce în restul țării valorile se opresc la 15 grade. Cerul rămâne variabil, însă apar ploi slabe și trecătoare, mai ales în a doua parte a zilei. În jumătatea estică a țării, localnicii pot vedea ninsori la munte și lapoviță în zonele joase, semn că iarna nu a părăsit complet aceste regiuni.

Vântul va sufla liniștit în cea mai mare parte a timpului, cu excepția sudului Banatului, unde apar intensificări ușoare pe parcursul nopții. Dimineața și noaptea se formează brumă izolat și apare ceața.

Prognoza pentru București: Paște cu soare și 15 grade

Bucureștenii se bucură de o vreme furmoasă, cu un regim termic ideal pentru plimbări în aer liber. Temperatura maximă atinge 14-15 grade, iar cerul variabil lasă loc soarelui pe tot parcursul zilei. Șansele de ploaie sunt reduse, iar vântul suflă slab, ceea ce face ca atmosfera să fie una caldă. Noaptea, temperatura coboară spre 3-5 grade, fără risc major de îngheț în zona orașului.

