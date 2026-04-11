Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Bianca Dogaru
Vremea se îmbunătățește de Paște, conform informațiilor transmise de ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Valorile termice se apropie de specificul perioadei, dar deși soarele domină majoritatea regiunilor, la munte și în estul țării sunt anunțate precipitații mixte și ninsori slabe.

Temperaturi de primăvară și cer variabil

Temperaturile maxime urcă și ating pragul de 18 grade în sudul Banatului, în timp ce în restul țării valorile se opresc la 15 grade. Cerul rămâne variabil, însă apar ploi slabe și trecătoare, mai ales în a doua parte a zilei. În jumătatea estică a țării, localnicii pot vedea ninsori la munte și lapoviță în zonele joase, semn că iarna nu a părăsit complet aceste regiuni.

Vântul va sufla liniștit în cea mai mare parte a timpului, cu excepția sudului Banatului, unde apar intensificări ușoare pe parcursul nopții. Dimineața și noaptea se formează brumă izolat și apare ceața.

Prognoza pentru București: Paște cu soare și 15 grade

Bucureștenii se bucură de o vreme furmoasă, cu un regim termic ideal pentru plimbări în aer liber. Temperatura maximă atinge 14-15 grade, iar cerul variabil lasă loc soarelui pe tot parcursul zilei. Șansele de ploaie sunt reduse, iar vântul suflă slab, ceea ce face ca atmosfera să fie una caldă. Noaptea, temperatura coboară spre 3-5 grade, fără risc major de îngheț în zona orașului.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Cancan.ro
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce înseamnă, mai exact, să fii om?
EXTERNE Eric Swalwell, candidat la funcţia de guvernator al Californiei, acuzat de agresiune sexuală. Democratul neagă acuzațiile care i-au zguduit campania
10:32
Eric Swalwell, candidat la funcţia de guvernator al Californiei, acuzat de agresiune sexuală. Democratul neagă acuzațiile care i-au zguduit campania
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro și Trump au absența ipocriziei politice. Nu au emis idei abstracte”
10:30
Ion Cristoiu: „Castro și Trump au absența ipocriziei politice. Nu au emis idei abstracte”
INEDIT Cum au fost aprinse 4.000 de lumânări la Cluj pentru a salva cireșii de îngheț. „Am dat foc la 40.000 de euro”
10:19
Cum au fost aprinse 4.000 de lumânări la Cluj pentru a salva cireșii de îngheț. „Am dat foc la 40.000 de euro”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Așa cum a exista Cuba unică în lume a lui Castro, avem pentru prima dată în istorie America lui Donald Trump”
10:00
Ion Cristoiu: „Așa cum a exista Cuba unică în lume a lui Castro, avem pentru prima dată în istorie America lui Donald Trump”
ANALIZA de 10 Alegeri cu miză uriașă în Ungaria, Putin strânge din dinți. Atlantic Council: „Căderea guvernului Orbán l-ar lăsa fără cel mai important aliat din UE”
10:00
Alegeri cu miză uriașă în Ungaria, Putin strânge din dinți. Atlantic Council: „Căderea guvernului Orbán l-ar lăsa fără cel mai important aliat din UE”
FLASH NEWS Marine Le Pen, întâlnire discretă cu cel mai bogat om din Franţa și șefii marilor companii. Mediul de afaceri îi întoarce spatele președintelui Macron
09:56
Marine Le Pen, întâlnire discretă cu cel mai bogat om din Franţa și șefii marilor companii. Mediul de afaceri îi întoarce spatele președintelui Macron

