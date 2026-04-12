Paștele aduce soare, dar și ninsori neașteptate. ANM transmite pentru Gândul unde se strică vremea

Vremea se încălzește treptat zilele acestea, cu maxime ce ating 17 grade, potrivit informațiilor transmise de ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Totuși, meteorologii avertizează că valorile rămân sub media normală. În timp ce sudul se bucură de soare, la munte apar ninsori și lapoviță.

Temperaturile cresc față de zilele trecute, însă rămân mai mici decât ar fi normal pentru această perioadă. Cele mai ridicate valori, de 17 grade, apar în Oltenia și Banat, în timp ce în Transilvania maximele nu trec de 9 grade. Cerul prezintă nori în majoritatea regiunilor, iar în estul și sud-estul țării cad ploi slabe. Nopțile rămân foarte reci, cu temperaturi care coboară până la -6 grade în depresiuni și ating 8 grade în vestul țării.

Cum este vremea în București

În Capitală, ziua de Paște aduce o maximă de 14-15 grade. Cerul are nori trecători și există șanse să apară ploi slabe pe parcursul zilei. Noaptea, temperatura scade simțitor și ajunge la 3-4 grade. Vremea se menține stabilă, dar fără căldura specifică lunii aprilie.

