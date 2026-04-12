Paștele aduce soare, dar și ninsori neașteptate. ANM transmite pentru Gândul unde se strică vremea

Bianca Dogaru
Vremea se încălzește treptat zilele acestea, cu maxime ce ating 17 grade, potrivit informațiilor transmise de ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Totuși, meteorologii avertizează că valorile rămân sub media normală. În timp ce sudul se bucură de soare, la munte apar ninsori și lapoviță.

Temperaturile cresc față de zilele trecute, însă rămân mai mici decât ar fi normal pentru această perioadă. Cele mai ridicate valori, de 17 grade, apar în Oltenia și Banat, în timp ce în Transilvania maximele nu trec de 9 grade. Cerul prezintă nori în majoritatea regiunilor, iar în estul și sud-estul țării cad ploi slabe. Nopțile rămân foarte reci, cu temperaturi care coboară până la -6 grade în depresiuni și ating 8 grade în vestul țării.

Cum este vremea în București

În Capitală, ziua de Paște aduce o maximă de 14-15 grade. Cerul are nori trecători și există șanse să apară ploi slabe pe parcursul zilei. Noaptea, temperatura scade simțitor și ajunge la 3-4 grade. Vremea se menține stabilă, dar fără căldura specifică lunii aprilie.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Mediafax
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din 1972?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Cum se împerechează caracatițele: un braț care găsește și fertilizează femela

